Allegaar meleur

As ’n orkaan tergt 't Coronavirus de wereld en de mînsen. Wij binne op 'n in 't donker rijend mônster belând, wer't nag gyneen fan weet, wanneer at-y 'stil' houwe sil.

Hierdeur lêge in 'n groat part fan ôns lând heel wat ondernimmings plat. 'n Freemd soort spanning hangt in de lucht, 'n gefoel fan 'n onwerklikens, wer't je gyn woord foor hewwe, maar dat 'n freemde ongemaklikhyd fan gefoelens feroorsaakt.

Hierdeur binne de herdinkings en bijeenkomsten foor 't 75-jarig befrijdingsfeest ferskoven naar ankem jaar. Fansels is 't goed dat wij stilstaan en ôns herinnere wat 'n mînsonterende tiden 'n oorlog met him metnimt. Maar nag daagliks binne d'r spitiggenog indringende beelden fan geweld en oorlog. Frede is foor ’n prot mînsen nag fèèr fort. ’n Droom, kin men wel sêge.

Ik krij derom spontaan tranen in de ogen en bin diep raakt, wanneer at ik sien hòè massaal at mînsen opgetogen toestrome wanneer at op de flygbasis Luwt de nije supertechnise bommewerper, de F35, lândt. Binne die mînsen hur niet bewust dat die F35 maakt is om soa naukeurig mooglik syn bommen op hur doel gooie te kinnen? Of dinke se dat-y maakt is om sonneblomsaadsys rônd te strooien?

Bewapene is je foorberaide op wat komme kin, hooplik nòòit weer gebeurt, maar 't is 'n toestand die't bestaat tussen frede en oorlog in. Derom kin men de toestand, wer't wij op dut stoit in leve, ok niet frede noeme.

Alle dagen ferdrinke ’n heel soad mînsen op de flucht, meer mînsen, dan wer't wij 'weet' fan hewwe, dink ik. En elke menút storft d'r 'n kynd in de wereld, meestal ônder de twee jaar, fan de honger! Wij souwen aindlik 's doen motte wat eerlik en rechtfaardig is. Ophouwe om de wereld út te putten deur ’t inklauwenen fan de almaar krapper worrende grôndstoffen!

Nag altyd dinke ’n prot lânden dat se recht hewwe op 't meest ferskriklike en fernietigende oorlogtuug. Hòè kinne laidinggevenden toespraken houwe over de slachtoffers, die't fâlen binne in de oorlog 40-45 en ônderwilens bommewerpers anskaffe, die't d'r op dut stoit te krijen binne? En dat, wilens ôns keus altiten weest het 'dat nooit weer!'

Wèr binne de fredesbewegings fan jaren leden bleven? De massa die't ooit opkwam teugen deuze geld- en geestferslinende wapens? Maar foorlopig sitte wij metnander in de ônsekere toekomst fan 't Coronavirus. Late wij perbere om nander soa goed mooglik bij te staan in deuze tiden.

Janna Kuiken