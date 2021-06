Brodse hin

At je floeken lere wille, mot je ‘n gait nimme. Sêge se. Nou floeke kin ik al en ‘n gait geeft ok feul plezier. Foor mij temînsen wel. Ik hè nou de fierde gait in myn ‘loopbaan’. En weer een die’t, at ik te koieren gaan, met losse ‘hannen’ met mij metloopt.

Geregeld lope wij tegaar even naar ’t Staatsbosbeheerbossy hier in ’e buurt. Der kinne je heerlik omhine lope, d’r komt nooit ‘n mîns. Ik nim altyd ‘n lege pude met, plok dan onderwilens wat pypkruden en ânder spul. Want at ‘t de ândere dâg regent, het de gait dos wat lekker groen te freten.

‘n Paar weken leden waren wij dwars deur ‘t bossy broest. Dat kon, de broeiers en stekels stonnen doe nag niet soa hoog. D’r floog ‘n ain fan ‘t nêst. Drie aaies. Sou ik se metnimme? Ik besloat fan niet. Feertyn dagen later docht ik: ‘Hoe sou ‘t met de ain weze? Sou-y d’r bij laid hè?’ De stekels en broeiers waren arig omhoog skoaten. Wij banjerden d’r fersichtig deur. D’r is gyn pâd en overal lêge omfâlene bomen. De ouwe raidstâlen brakken en knisperden. Och wat spitig, ‘t nêst waar leeg. Wij stroffelen feerder. En der floog weer ‘n ain omhoog. Die had fier aaies. Ik pakte se op en laai se fersichtig in de pude met ‘t groene spul.

Ik waar krekt an de achterkant ‘t bossy útkommen en sou even op ‘n ouwe boomstronk sitten gaan, doe ‘t d’r ‘n man út ‘t bossy kwam. Ik had ‘m helendal niet sien en skrok my doad. Dat waar ‘n momint dat ik wel floeke kinnen had. Hij sâg d’r út as ‘n swerver. ‘n Wild bos lang haar, ‘n beerd an de borst toe. Sou hij hier weune, in ‘n tintsy of soa? ‘t Waar niet soa’n groate man en ik docht even: ’Ik dink, dat ik deuze wel an kin.’

Maar doe, blinder nag an toe, sâg ik nag ‘n man. ‘Der is nag een!’ riep ik.

‘Ja,’ saai ‘t mantsy in syn wollen groen jassy: ‘dat is mijn compagnon. Wij zijn vrijwilligers bij Staatsbosbeheer. Wij kijken naar de roofvogels en tellen hun nesten. Wij houden de stand bij.’ Foordat ik sêge kon, dat d’r feul te feul fan die opfreters binne op ‘t heden en dat se ôns hinnen doadmake, saai hij achterdochtig, terwyl at-y na de pude keek: ‘Mag ik u wel een vraag stellen?’

Ik knikte. ‘Wat doet u hier?! Maklike fraag. ‘Ik koier met myn gait.’

‘Doet u dat wel vaker en woont u hier in de buurt?’ Op baide fragen saai ik ja.

Doe hew ik him de rûg toedraaid en bin op na huus gaan. De aaies lêge nou ônder ‘n brodse hin.

Simy7*