De leste keer

Doe't de metdeling fan de redaksy en de direksy fan de Bildtse Post kwam dat de krant ophouwe sou te ferskinen kwammen mij 'n paar rare woorden in 't sin. Foor 't Bildt, 't Bildts en Bildts aigene fyn ik 't 'n ramp.

Al kin ik mij de beslissing om d'r met op te houwen wel begripe at je de útlêg fan Dirk en Gerard de Jong belústere.

Foor ôns as lezers sil 't lykswel 'n gemis blive dat de Bildtse Post niet alle weken meer brocht wort. 'n Fast punt in de week minder. Je frage je dan ôf hoelang at je alle weken de Bildtse Post út de brievebus haald hewwe. Of hoelang at je bij de krant betrokken weest hewwe.

Ons hait waar froeger klaine selsstandige, die't bij syn werk as winkelman ok kranten en tydskriften bij de mînsen brocht. Ok de Bildtse Post hoorde derbij. De krant worde froeger op frijdegoffen bij de abonnees brocht. Ons hait syn roete waar: de Ouwe-Dyk tussen Kadal en Attesweg, de Nije-Dyk tussen de Burdineweg en de Swarte Haan, en alles wat der tussen laai. Ok bij de Pôlboeren en boeren die't op Halfweg weunden most de krant besorgd worre.

In de groate fekânsys fan drie weken mocht ik soms met ôns hait op ‘e fyts na St.-Anne om op frijdegoffen bij de drukkerij de kranten op te halen. Ik most dan op ‘e stang sitte, want de baide pakkydragers foor en achter waren orneerd foor de kranten. 't Waar mooi om met hait met te mâgen, maar je kregen wel 'n sere kont. 't Is 'n herinnering fan meer dan 70 jaar oud, maar fergete sil ík him niet. Krekt soa min as at ik fergete sil de lopys na de drukkerij om 'n praatsy of útlêg over een fan de meer as hondert Bildtspraken die't ik skrive mocht.

Ik hew 't altyd met 'n prot nocht deen. Al waar 't wel 's lastig om 'n geskikt onderwerp te finen. At ik alle herinnerings hier fertelle sou, sou deuze leste Bildtse Post 'n boek worre.

Maar deuze leste Bildtse Post sil ik met nag 'n heel soad ânderen beware.

Aldert Cuperus