Donker en licht

Wat bin ik blij dat wij oudjaarsdâg had hewwe. Trouwens, dat geldt foor de maanden novimber en desimber. Maanden dat de dagen almaar korter worre. At je offens ôf ‘t bêd gaan is ‘t nag donker en overdâgs foor ‘t eten is ‘t al weer nacht.

Op syn kortst is ‘t om de kortste dâg hine nag maar seuven en ‘n half uur licht. Ik wor der niet blij fan, om ‘t maar ’s fersichtig te sêgen.

Ik hew dan ferlet fan licht. Ofsien fan alle korona-ellinde die’t over ôns útstort wort deur nander soms teugensprekende spesjalisten, binne d’r meer mînsen die’t licht om hur hine hewwe wille. Fleden jaar hadden ferskaidne mînsen al foor sunterklaas de kerstboom met lichys staan en an de gevels fan húzzen hongen al froeg in desimber de elektrise iiskegels an de geuten.

En bij sommige húzzen worde de tún ok útbundig ferlicht. Hier op ‘t Bildt deden ok ferskaidne mînsen met an de striid teugen ‘t donker. Dat doet goed. Sokke fersierde en ferlichte húzzen en túnnen geve mij de sekerhyd dat ’t licht ‘t fan ‘t donker winne sil. Dat ondanks de korona-ramp die’t ôns overkommen is, de mînsen de hoop op licht houwe.

Dat hewwe de beweuners fan straten soa as de Wielenpôlle in Luwt en nag feul meer straten in ‘t lând sien laten die’t hur straten soa útbundig fersierd hadden, dat d’r ferkeersregelers an te pas komme mosten om de na licht soekende toeristen naar ‘t licht te laiden. Saterdeg 2 jannewary, doe’t ‘t in de rest fan ‘t lând damp waar, skeen bij ôns de son. ‘t Leken wel maityd.

Wij binne in de opgaande tiid. ‘t Skeelt nag niet feul, maar de son gaat al ’n menút of wat later ônder. ‘t Blyft al wat langer licht. De lichys die’t de mînsen in de ôflopene desimber-maand anstoken hewwe, hewwe niet fergeefs brând. Se hewwe de hoop op licht sien laten.

Feul licht en segen in ‘t nije jaar.

Aldert Cuperus