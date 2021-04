Drok

Hewwe jou ‘t wel an tiid om deuze Bildtspraak te lezen? Ik fraag ’t want jou binne drok. Ik ok. Wij binne allegaar drok. Maar hierônder staat de oplossing.

D’r binne fan die werkpeerden foor wie’t ‘drok’ hest ’t selde betekent as ‘goed’. Op de fraag ‘hoe is ‘t, drok?’ antwoordde sij fleurig: ‘Seker!’ Maar meestal is ‘drok-weze’ soa’n bitsy faag-betekenisloas, krekt as ‘moe’. ’t Drok hewwe en drok weze binne wel twee heel ferskillende dingen. Je kinne ’n heel prot doen sonder dat je je drok foele, of de klainste dingen kinne je te feul weze. Ferfelend drok betekent dat de ferhouding ferstoord is tussen wat je motte en wat je kinne.

Ik hew der ‘s ’n kursus foor folgd, die hytte time management. Der leerde ik de oplossing foor al myn problemen. ’t Probleem is alleen dat ik al myn problemen nag hew. Maar an de oplossing laai ‘t niet. Dut is ‘m, in drie stappen: (1) skriif elke nije taak op. (2) Set naast die taak hoe lang at die dure sil. (3) Set dan die taak in de aginda. Klaar. That’s it. Nooit meer drok. Doen dut en jou doen elke dâg presys soafeul as at je kinne en nooit te feul. Op ’n goeie dâg en bij rúmme plenning binne jou sels wel ’s betiid klaar. Gehaim fan ’t leven ontrafeld. Risseltaat: foldoening, rust, geluk, súkses, rykdom, feul seks, onsterflikhyd.

Stap 1 is niet myn probleem. Ik bin ’n meester in ’t bijhouwen fan taaklissys. Soms wel seuven toegelyk. Ik set alles ônder nander.

Stap 2 is ok een fan myn sterke punten: ik weet heel goed hoe lang at elke taak dure sil, en opskrive kin ik dat ok. Ik doen ’t sels.

Myn probleem is stap 3. At ik nou alleen maar even die taken overhevele sou na myn aginda – gewoan de taak die’t twee uren dure sil, opskriif bij de dînsdeg tussen 10 en 12 uur – dan fâlt oneandig geluk mij ten deel. Ik wèèt dat ’t soa is. Ferlossing. Direkte toegang tot ’n útbalânseerd, befredigend bestaan. Maar ik doen ’t niet.

Werom doen ik dat niet? Wat is dat foor ônwil om mijsels die leste stap te gunnen? Werom saboteer ik mijsels? Ik weet ’t niet seker. Meskien wil ’n deel fan mij niet konfronteerd worre met hoe’n bitsy uren at d’r aigenlik in ’n dâg sitte. Ik loop liever onbefredigd en onproduktyf om dan dat ik taken skrappeskras en dus mînsen teleurstelle mot. Freud sou meskien sêge dat ik mijsels de ferlossing niet gun. Dat ik behoefte hew an straf en derom in mijsels ‘n Über-Ich krejeer die’t teugen mij sait: dou bist nag niet klaar. Bitsy ongesellige ferklaring.

Uteandlik dink ik dat wij ’t ok wel lekker fine om drok te wezen. Derom sêge wij ’t ok soa graag. Kin niet – te drok. Och wat bin ik drok! Die’t drok is, kinne je ok moeilik wat kwalik nimme. Die doet d’r alles an, werkt him ’t skompes. Derom is drokte geruststellend. ’n Bitsy as ’n ‘fopspeen’. Wie’t drok is, die doet in elk gefal genog. Stel je foor dat wij niet drok waren: dan souwen wij wat bedinke motte!

Horror vacui, ik mot d’r niet an dinke. Sou ik alles wèl in myn aginda sette, dan krij ik ’n ordintlik leven met frije tiid werfan at ik gyn idee hew hoe die te besteden. Blinde panyk. Beter drokte, dat geeft rust.

Johan de Jong