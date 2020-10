Peerdesprong

Ik sâg lessen in ’n kas myn oud skaakbôrd lêgen. Even feerderop ston ’e houtene doas met ’e skaakstikken. Wat waren se nag mooi. Witte en swarte pionnen, en peerden, lopers en torens. En fansels de koaning en ’e koaningin.

Ik most eventsys nadinke wanneer’t ik dut spul op ’e jareg kregen had. Dat waar met ’t wereldkampioenskap skaken in 1972 in Reijkjawik, Iisland. Bobby Fischer nam ’t op tun Boris Spassky. ’t Waar ’e Kouwe Oorlog in pokketfermaat. Ik worde dus feertyn jaar en met ’n boeky fan Maks Euwe naast ’t bôrd maakte ik my de regels fan ’t skaken aigen: Pd3-f4!

Ik weet nag dat ik ’e beelden fan die krachtmeting in ’t sjoernaal prachtig fon; twee mânly die’t an ’n tafel satten te staren na stikken op ’n bôrd. Lang, och soa lang. En stil. Gyneen saai wat. En dan ston een soamaar op en dee ’n iisbeer na. Fischer sat der’t-y sat, in ’n piepende stoel. Die had-y spesjaal út ’e Ferenigde Staten overflige laten. ’t Piepen sou syn Russise opponint in ’e war bringe en soa sou ’t wonderkyn út Amerika de kamp winne. En hij won!

Ik hew wel ’n kertier op ’n krukky bij die kas sitten met ’e doas in ’e hannen. In myn kop flogen se ferbij: de koaningsgambiten en Spaanse openings, de rekades, ’t ’en passant’-slaan, ’t pat en ’t mat, tegaar met ’n halve eeuw herinnerings die’t niet op ’n bôrd fan acht bij acht passe. Inenen piepte ’t krukky. Ik waar weer bij de les, rúmde de boel op en dee de kasdeur dicht.

Douwe Zwart