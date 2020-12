Tematen

Ik lus gyn tematen, maar bin al hyt op tematesop. Ja, soks is al núvver, geef ik fortendaliks toe. Ik sil ’t perbere út te lêgen: de smaak fan ’n temaat en ’t temate-ekstrakt smaakt naamlik helendal niet ’t selde, fyn ik.

Tematesop is dus lekker, maar sette jim mij ’n skaaltsy met forse tematen foor of wrotte soks tussen ’n broadsy met kees, dan fyn ik dat fiis.

Ik hew ’n keer met ’n ploeg út te eten weest en ik keek fortendaliks at d’r ok tematesop waar. Jaseker! Dat ik bestelde tematesop. Maar jim wete fast wel wer’t dut op útdraaie sil. D’r worde ’n bôrd tematesop foor mij delset. Ant soafeer liep ’t nag gelyk met myn ferwachting, maar doe kwam ik d’r achter dat d’r forse tematen in dreven. Krastes.

Ik sil fast ’n hutsy naar ’t bôrd keken hewwe, deen doe ’t hoofd omhoog en stak de hând in de lucht om de serveerster te winken. “Wat is er aan de hand, mijnheer?” Omdat ik meer met mijsels doende waar as met de loochika, keek ik hur wat fernúvverd an en saai: “D’r sitte tematen in myn tematesop.” Ik hoorde ’t mijsels sêgen en docht: “D’r klopt wat niet an die sin…” Ik sil ’t fast op ’n menier said hewwe al sat d’r ’n mîg of ’n haar in de sop.

Nou waar ’t de beurt an de metwerkster om mij fernúvverd an te kiken. En ’t waar drekt liefde op ’t eerste gesicht… Ni, ni… Grappy. “Maar mijnheer, u had toch ook tomatensoep besteld?”, waar de beste fraag die’t se op dat stoit stelle kon. “Ja”, saai ik, “maar der hoeve nou ok weer gyn echte tematen in. Ik fyn ’t grouwelig. ”

Sij keek mij an, houde hur in, neffens mij, en nam ’t bôrd weer met wilens perbeerde ik mij ’n houding te geven deur ’t kontstikky fan de stokbôl fan de skaal te krijen en op te eten. In gedachten hoorde ik wat d’r him in de keuken ôfspeulde: “Gatverdamme. Dat heb ik weer: een boer die wat hij niet kent, niet eet. Hebben wij nog een schaaltje appelmoes voor dat mannetje? Dat lust hij vast wel.” En sij het helendal gelyk. Fooral fan die appelsmots…

Jan de Groot