Wakker worre

Nou, 75 jaar na de befrijding, komme de daaglikse striders alheel onferwacht in beeld. 'n Leger an fersorgers/-sters staat dâg en nacht de onsichtbere fijand, 't coronafirus, lyk in 't gesicht te sien. Met gefaar foor aigen gesondhyd prebere se om deuze fijand werom te dringen.

Se hadden foor dut beroep koazen, út liefde mâg ik hope, niet wetend wat hur in hur werkseme leven in de ferpleging in de toekomst te wachten staan sou. Maar op soa'n fijand hadden sij, èn wij, seker niet rekend fansels. Maar wie wel?

De toekomst is foor ôns allegaar nag 'n onbekind pâd, der't foor ôns allegaar nag steeklige en giftige saken bij de kant lâns groeie. Niet eerder dan dat wij 'stoken' worre, reälisere wij ôns krekt de gefaren en de sere plakken dat 't feroorsaakt. Tot dan, en niet een menút eerder, binne wij ôns bewust fan de gefaren, die't ôns op ôns pâd bedraige.

Nou is 't wel soa, at je over de dingen nadinke, ô.â. de útbuiting fan ôns aarde en meer fan die dingen, je je wel 's goed achter de oren klauwe motte en je ôffrage, àt wij wel op 't goeie pâd binne. Nim befoorbeeld 't genetys manipuleerde part fan ôns foedselketen as ôns mais, sommige graansoorten en soja. 'n Amerikaans ondersoeker , Anthony William, skriift der bra ferontrustend over. Al deuze produkten komme regelrecht in ôns eten terecht. Soja fooral deur 't brúkken as feefoer en komt derdeur in ‘t flais en in de súvvelprodukten, 't graan, in de bôl en en soa.

Ok al het ôns regering, foor soafeer at ik weet, 't ferbouwen fan genetys behandelde mais hier ferboaden. Derin binne se dan weer soa dubbeld as de pest! Foor feefoer mâge se 't wèl infoere! Ra, ra... Tipys ôns belaid, niet ferbouwe mâge maar wel brúkke. Krekt as wèl wyt roke mâge, maar nìèt ferbouwe. Allegaar soa krom at 't maar kin. Maar se binne helden in 't praten en prate dus recht wat krom is.

Maar werom naar ôns eten. Die William skriift ok dat de genetys manipuleerde fruchten feul en feul kwetsberder binne foor firussen!? Dat betekent dus, dat wij as konsumint en ônderdeel fan de kringloop, hoogstwaarskynlik òk feul kwetsberder worre sille foor firussen! Bestaat d'r 'n toefal (?) tussen deuze baide gefallen? Ik sou, at 't kon, der graag hondert persint dúdlikhyd over hewwe wille. Maar myn gefoel sait mij dat wij soa gau mooglik ophouwe motte met deuze gang fan saken. Sorge dat de aarde weer skoane lucht krijt en dus wij mînsen ok. Dat gyneen meer deur ademnoad an syn eand hoeft te kommen en hooplik ok de Aarde niet.

Janne Kuiken