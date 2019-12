Amateurkunst krijgt € 84.000 subsidie van Waadhoeke

In juli en augustus 2019 konden toneel- en muziekverenigingen de amateurkunstsubsidie aanvragen. Zeven toneelverenigingen krijgen geld voor een bijzondere voorstelling. 23 Muziekverenigingen krijgen een subsidie voor de kosten van de dirigent en instructie, in totaal goed voor € 84.195.

Wethouder van cultuur Jan Dijkstra vindt het belangrijke subsidies. “Ynwenners fan ús gemeente ha der aardichheid oan om moaie stikken op te fieren. Ek foar guon bern is toaniel of muzyk meitsje in útlaatklep. Mei dizze subzydjes kinne toaniel- en muzykferienings bestean bliuwe en fersterke wurde foar de takomst.”

Bijzondere voorstellingen - Een voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat er een bijzondere voorstelling op de planken komt door de toneelverenigingen. Alle zeven indieners komen hiervoor in aanmerking, zij ontvangen de maximale subsidie van € 350. Zo wordt er in ’t Bildts, it Frysk en in het Nederlands toneel gespeeld.

In Berltsum spelen jeugd en volwassenen voor het eerst in één productie. Samen brengen zij Sake & it Suertsjefabryk op de planken. OKK Marsum durft het aan om niet alleen in Marsum, maar ook in de Koornbeurs in Franeker een stuk te spelen over het leven van Anne-Marie van Schurman.

Muziekverenigingen - Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen heeft de gemeente samengewerkt met Waadklank, de koepel van muziekverenigingen in Waadhoeke. Mede dankzij de subsidie van de gemeente wordt er muziek gemaakt in heel Waadhoeke, op Koningsdag, bij de Avondvierdaagse, bij Sinterklaas intochten, bij de Agrarische Dagen, tijdens de PC en bij het kaatsen in de dorpen.

Zanguitvoeringen - Voor zanguitvoeringen kunnen verenigingen in Waadhoeke vanaf 1 januari 2020 € 125,- per uitvoering en 50% van de kosten van de dirigent ontvangen. Zij mogen hiervoor achteraf een subsidie aanvraag doen bij de gemeente.