Beeldtaal van E. Pietersen op nieuwe expositie Galerie Westerstorm

In Galerie Westerstorm in de Westhoek is vanaf 23 augustus t/m 4 oktober een expositie te zien met werk van E. Pietersen.

E. Pietersen, ‘Graphic Steel (serie 2)

Bij E. Pietersen staat de beeldtaal van de grafische, veelal stripachtige wereld aan de basis van zijn sculpturen en tekeningen. Het menselijk lichaam, symbolen en grafische tekens zijn een inspiratie voor zijn werk. Ook de liefde voor het klassieke beeldhouwwerk is herkenbaar.

Hij vertaalt de stripachtige beeldtaal in klassieke materialen als steen, hout en brons. Zijn verhalende beelden tonen de liefde voor de vorm en de liefde voor het ambachtelijke. Dit alles met een knipoog naar de beschouwer.

Zijn sculpturen bevinden zich onder meer in de collectie van het Groninger Museum. De expositie is te zien in de voormalige smederij, nu Galerie Westerstorm: Oudebildtdijk 1160, 9075NN Westhoek, op afspraak via tel. 0518-850631, van do. t/m vr. 12.00-17.00 uur. Kijk voor meer informatie op galeriewesterstorm. nl, of de site van Pietersen: zepworks.nl.