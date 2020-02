Boek over hongertocht van Rotterdam naar Nieuwebildtdijk in 1944

13 Jaar jong was Arie Boudestein toen hij in de winter van 1944 met zijn zus van Rotterdam naar Nieuwebildtdijk moest lopen. Nu, 75 jaar later, zijn de herinneringen van de inmiddels 88-jarige Arie opgetekend in het boek ‘De Hongerwinter ontlopen’.

Annemarie Bootsman en Arie Boudestein. (foto: John Voermans)

Omdat de honger en kou steeds heviger werden in het najaar van 1944 in het platgebombardeerde Rotterdam, besloten de ouders van Arie dat hij en zijn zus Ada naar kennissen in Nieuwe Bildtdijk zouden gaan.

De treinen reden niet vanwege de spoorwegstaking, dus Arie en zijn zus moesten lopen. Het werd een tocht vol moeilijkheden en gevaar, waarbij de kinderen gelukkig konden rekenen op de steun van de vrijgevige en gastvrije wildvreemden. Arie en Ada weten na tien dagen vol ontberingen Friesland te bereiken en overleven de Hongerwinter.

Meeslepend verhaal - De nu 88-jarige Arie heeft de tocht nog altijd helder voor ogen staan. Hij is blij dat auteur Annemarie Bootsman al zijn herinneringen heeft opgeschreven in een meeslepend verhaal. “Voor mij voelt het alsof het pas een paar jaar geleden is gebeurd,” aldus Arie. “Van de War Child-slogan: ‘Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een kind’ ben ik al 75 jaar een levendig bewijs.”

‘De Hongerwinter ontlopen’, geschreven door Annemarie Bootsman, is een uitgave van Uitgeverij Boekenbrouwers en verkrijgbaar via de (internet)boekhandel.