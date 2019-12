In ’t ferslag fan de presintasy fan ’t boek ‘De Klaine Prîns’, in de Bildtse Post fan forige week, is ’n storende fout slopen. De ferkooppriis fan ’t boek – útgeven deur Uitgeverij Louise, fertaald in ’t Bildts deur Bauky Luinstra en Jan de Groot – is niet € 9,50, maar € 19,50.

Nag altyd ’n kopy foor dut mooie boek, maar ’n tientsy meer as eerder publiseerd.

Redaksy