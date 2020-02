Feul Bildts op gedichteaven St.-Anne

D’r worde weer omraak foordroegen op de gedichteaven ôflopen donderdegaven 30 jannewary in de bibletheek fan St.-Anne. En allegaar denen se ’t op hur aigen menier en soa hoort ’t ok.

Eerst waren d’r twintig deelnimmers, maar deur sykte most d’r een spitig genog ôfsêge. De foordragers lâzen een of meer gedichten foor. Faak waar dut aigen werk, soa’t men dat soa mooi noemt.

’t Heuglike fait waar dat ’t groatste part fan de gedichten in ’t Bildts waar. Dat is ’n goeie ontwikkeling. Feerder ’n stikminnig in ’t Frys en maar ’n heel klain bitsy in ’t Nederlâns. Ok denen d’r twee kines fan groep 8 fan de basisskoal met en dat is fansels och soa geweldig. Sij denen ’t ok prachtig.

Jan Faber, die’t sels ok ’n Bildts gedicht foordroeg, praatte de aven annander en deen dat weer op syn fertroude en humoristise wize. ’t Waar dus ok dut jaar weer ’n mooie en slaagde gedichteaven.

Bildts Aigene