History fan Apollo St.-Jabik in boekform

In de Bildtse Post publiseerde Sytse Buwalda eerder al over Apollo, 't Strijkorkest fan St.-Jabik. Nou is de history fan Apollo, dat fan 1912 tot in de sestiger jaren aktyf bestaan het, deur de Bildtse Boekerij/BildtTaal in boekform útgeven. In 1983 speulden nag drie oud-leden fan Apollo nag foor aigen plezier.

Apollo worde opricht deur de bekinde Gerard Wijngaarden, meester an de Westhoekskoal. Wijngaarden waar ok oprichter fan korpsen en koren op ’t Bildt en derbútten. Fan Apollo, dat gewoanweg 't Strijk noemd worde, binne de meeste (jaar)ferslagen bewaard bleven bij Gerard Dijkstra, pakesêger fan Wijngaarden. Syn neef Gerard Wijngaarden froeg Buwalda at die ok meer wist fan Apollo. 't Eandrisseltaat is de met foto's in boekform fastlaide informasy.

De antekens bestrike 35 jaar, fan 1912 tot en met 1947. Derna binne d'r gyn ferslagen meer te finen. Skriver Sytse Buwalda fynt dat spitig, want Apollo het bestaan tot in de sestiger jaren fan de forige eeuw.

Opmerklik is dat in 1983 drie oud-leden fan Apollo de herinnering an 't Strijk nag in leven houden. Sip de Bildt, Gerryt Boersma en Hindrik Kas kwammen doe elke sundeg nag bijnander in St.-Jabik om út 't ouwe rippertwaar foor hursels te speulen.

Achterin deuze útgave is 'n list fan leden en donateurs opnommen, foor soafeer at namen bekind binne, èn 'n lange list mezykstikken die't Apollo speulde.

De history fan Apollo St.-Jabik is foor 5 euro te koop bij Primera in St.-Anne, in St.-Jabik bij 't winkeltsy Aigenarigheden, bij Bildts Aigene in de bibletheek St.-Anne, bij de skriver en an te fragen bij elke boekhandel (ISBN 9789082928921).