Jaarlikse gedichte-aven in bibletheek St.-Anne

Komme jim ok op donderdegaven 30 jannewary in de bibletheek fan St.-Anne? Dan is namelik de jaarlikse gedichte-aven. En der is altyd feul belangstelling foor. Dan bedoele wij niet allenig ’t tal deelnimmers dat ’n gedicht foorleest, maar ok ’t publyk laat ’t nooit ôfwete. Der binne wij fansels och soa wiis met.

De aven begint om 19.30 uur. Trouwens, wille jou deuze aven niet allenig publyk weze, maar ok sels ’n gedicht foordrage wille, dan kin dat fansels altyd. Graag sels. Hoe meer d’r metdoen, hoe mooier dat is.

Wille jou ’n gedicht foordrage, stuur dan ’n e-post naar info@bildtsaigene.nl. Geef dan ok even deur hoe’t ’t gedicht hyt en wie’t ’t skreven het. Opgeve kin ok deur na de bibletheek te bellen (06-45657383) of der del te kommen.

Bildts Aigene