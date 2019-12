Laatste kerstsamenzang in de Bildtse Slag

Al heel wat jaren wordt in december de kerstsamenzang georganiseerd in de Bildtse Slag in St.-Annaparochie. Het bestuur heeft nu besloten dat de kerstsamenzang van komende zaterdag, 14 december, de laatste zal zijn.

“Het bestuur heeft moeten besluiten om niet verder te gaan,” zo laat het aan deze krant weten. “Het is steeds moeilijker om bestuursleden te vinden die een steentje kunnen bijdragen in de organisatie. Maar ook financieel is het niet mogelijk om weer een kerstsamenzang te organiseren. Dit is geen makkelijk besluit want de kerstsamenzang is een prachtig evenement om te organiseren en te beleven.”

De Bildtse kerstsamenzang is een begrip. Samen zingen, samen musiceren en samen het kerstgevoel beleven, dat is waar het elk jaar om draait. Jong en oud, gelovig of niet gelovig, de samenzang trekt steevast honderden bezoekers en een keur aan musici en verenigingen uit de regio. Komende zaterdag is dat dus voor het laatst.

De muziek komt van een groot korps, samengesteld uit Chr. Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk, CMV Burdine St.-Anne/Froubuurt en CMV Excelsior Ouwe-Syl. Piet Visser dirigeert dit manmachtig korps.

Er wordt gezongen door twee koren. Het Chr. Bildts Mannenkoor onder leiding van Sieb Leenstra is weer van de partij. Dit keer is er ook medewerking van het kinderkoor van de Slotschool. Op het programma staan de vertrouwde traditionele christelijke kerstliederen en eigentijdse muziekstukken.

De organisatie hoopt dat iedereen deze laatste keer massaal naar de Bildtse Slag komt om deze traditie mooi af te sluiten. Bij binnenkomst in de sporthal zal jeugdkorps de Belhamels het publiek alvast opwarmen met gezellige muziek.

De kerstsamenzang begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).