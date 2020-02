Moppereend doet kinderen dansen

Afgelopen donderdag beleefden 45 peuters en kleuters in de Bibliotheek van St.-Annaparochie de voorstelling ‘Moppereend’. Tijdens de voorstelling van Poppentheater Inkipinki genoten de kinderen van het prentenboek van het jaar 2020: Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček. De Bibliotheek organiseerde deze voorstelling tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Voorstelling 'Moppereend' van Poppentheater Inkipinki

De voorstelling begon met eend, die wat mopperig was. Haar vijver was leeg en ze wist niet wat te doen. Alle andere dieren probeerden haar op te vrolijken door te vragen of ze met hen wilde meedoen.

Maar eend wilde niks, werd steeds chagrijniger en stak uiteindelijk ook alle andere dieren aan. Haar kleine donderwolkje groeide uit tot een ‘megantische’ zwarte wolk. Tot de hele boel losbarstte en regen, dansende dieren en een regenboog volgden.

Alle 45 kinderen en hun ruim 30 ouders/verzorgers waren betrokken bij het verhaal. Aan het eind hielpen twee kinderen in regenboogcapes eend om samen een regenboog te maken. De voorstelling werd afgesloten met een dans door alle bezoekers. Ze gingen naar huis met de mooie boodschap: hoe donker de wolken ook worden, daarachter schijnt de zon.

De Nationale Voorleesdagen worden elk jaar gehouden om het voorlezen aan kinderen te stimuleren.