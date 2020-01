Multimediale expositie Mooie Plaatsys in De Lawei

De streek het Bildt in dorpsgezichten, landschappen, portretten en de taal: In hun boek Mooie Plaatsys registreerden fotograaf Baukje Venema en journalist Gitte Brugman de belangrijkste kenmerken van het Bildt. De foto’s zijn deels gemaakt met ouderwetse camera’s. Voor De Lawei in Drachten richtten ze een veelzijdige expositie in over het project, die donderdag wordt geopend.

Baukje Venema (l.) en Gitte Brugman.

Venema woont al ruim dertig jaar niet meer op het Bildt, maar voelt zich nog steeds sterk verbonden met haar geboortedorp Ouwe-Syl. Zij trok er met haar camera’s op uit om te achterhalen waarom zij zo verknocht was aan het gebied. Brugman, van huis uit sociaal-historicus, wilde weten hoe mensen het ervaren om zo afgelegen te wonen. Ze ontmoetten elkaar en besloten hun projecten te combineren.

Boek wordt expositie - De samenwerking resulteerde in de vierdelige boekuitgave Mooie Plaatsys. De afzonderlijke delen gaan over de vier hoofdonderwerpen: het dorp Ouwe-Syl, het landschap, de mensen en de taal. Al deze vier aspecten zijn vertaald naar een expositie. De beelden zijn te zien via diaprojecties, een film met geluidsfragmenten – gemaakt in samenwerking met Tresoar – en uitvergrote foto’s aan de wand.

Ook is er een kleine camera obscura gebouwd. Daarmee kunnen bezoekers zien hoe de aloude pinhole-techniek werkt waarmee Venema haar verstilde en ‘verouderde’ landschapsfoto’s heeft gemaakt. Het is een vorm van analoge fotografie waarbij geen lens wordt gebruikt. Brugman: “Je kunt er van bovenaf inkijken en dan zie je hoe het beeld van buiten omgekeerd binnen te zien is. Zo kun je ervaren hoe je zonder lens toch van een camera kunt spreken.”

Workshop en rondleiding - Er is een uitgebreid randprogramma rond de expositie Mooie Plaatsys. De opening vindt 9 januari vanaf 17.00 uur plaats door Gerard de Jong, hoofdredacteur van deze krant. Gitte Brugman verzorgt op 12 januari een rondleiding. Baukje Venema geeft 2 februari een workshop over de pinhole-techniek. En donderdag 23 januari is een avond met verhalen, muziek en gedichten in het Woudfries, Stellingwerfs en Bildts door Nyk de Vries, Dichter fan Fryslân, Johan Veenstra en Hein Jaap Hilarides.

Meer informatie: www.lawei.nl/kunst/seizoen_2019_2020/Mooie_Plaatsys/

De expositie Mooie Plaatsys duurt van 9 januari tot 2 februari.