’n IIsbaan in ‘e maityd weet wel raad met hursels

Krektleden is bij Uitgeverij Louise út Grou ’t boek ‘IIsbaan yn ‘e maaitiid’ ferskenen. Kûnstner Hendrik Elings fan de Ouwe-Dyk kwam ’n paar jaar leden op ’t idee om iisbanen in de maityd te skilderen. Hij froeg der Baukje Venema – bekind fan ô.â. ‘Mooie Plaatsys’ – bij om foto’s te maken. Ok froegen se elf dichters, die’t in ’t Bildts, Frys, Snekers en Stellingwerfs hur assosjasys bij ’n iisbaan in de maityd in poëzy omsetten.

Deur Gerard de Jong - Elings kreeg ’t idee foor de skilderijen, doe’t-y op ’n dâg met de hônd ’n rondsy liep om de iisbaan fan Ouwe-Syl. ’t Waar maityd, alles ston in bloei. “Ik sâg ‘n skaap op ‘e rûg lêgen, de poaten omhoog. In onmacht. Sneu, docht ik, en ik holp ’t beest weer overeand. Wat ik doe ok docht, dat waar dat soa’n iisbaan in ‘e maityd krekt op dat skaap leken. Sij lait der maar wat, kin niks, ’t het gyn funksy meer,” soa skriift Elings in ’t foorwoord fan ’t boek.

‘Niks gyn onmacht’ - “’n IIsbaan in de maityd is ’n nutteloas ding,” fertelt Elings in gesprek met deuze krant. “Ik hew sels niks met ’n iisbaan op himsels, ik hew ok wat ’n aversy teugen iisfermaak, de koek en sopy, de mînsen die’t helendal gek worre at ’t een of twee graden ônder nul is. Dat is heel persoanlik, maar ik wor der wat kribelig fan.”

Elings besloat ’s wat faker bij iisbanen te sien; niet in de winter, maar in de maityd. “Ast koffy met melk of súkker drinkst, maar gyn lepeltsy hest, dan roerst met wat âns. ’n Pin, of ’n skroevedraaier. Die objekten krije dan ’n ândere funksy as der’t se foor bedoeld binne. ’n Iisbaan krijt deur de maityd ’n heel ândere funksy. Wat bleek? Niks gyn ‘iisbanen in de onmacht’! Se worden brúkt, en hoe! D’r worde kaatst, foetbâld en korfbâld. ’t Waren waaies worren foor peerden, koeien en skapen. De iisbaan weet wel raad met hursels. Stil en kalm. As ‘n soort fan seumerslaap.”

Pinhole-techniek - Baukje Venema – geboren op Ouwe-Syl en bekind fan ô.â. ‘t ‘Mooie Plaatsys’-projekt – maakte de tiidloaze foto’s. Wer’t de kleur fan Elings syn doeken ôf spat, binne de foto’s fan Venema koeler, tiidloazer. Venema: “Wanneer het vriest weet men de ijsbaan te vinden. In de lente is ze een plek voor ruisen, ritselen en kabbelen. Met een buiging voor de stilte fotografeer ik de ijsbanen met een negentiende eeuwse houten camera en leg ik ze vast op eigen geprepareerde glasplaten of gebruik de pinhole-techniek. De lange sluitertijden pauzeren de tijd.”

Oefening in groen - Skildertechnys waar ’t foor Elings ook weer ’n nije útdaging. “Ik skilder hest nooit met groen. Dut waar foor mij echt ’n oefening in groen. Myn forige projekt gong over ôns hait (‘Hait – Portret van een hemd’, over Elings’ hait, die’t an Alzheimer leed). Dut is wat luchtiger, der waar ik ok wel an toe.”

“De swart-wit foto’s fan Baukje Venema konstrastere heel mooi met myn kleurige skilderijen. En wij hewwe de elf dichters bewust helendal frijlaten. ’t Is prachtig dat ’t soa’n apart en ferskaiden nussy gedichten worren is. Der bin ik heel wiis met.”

‘IIsbaan yn ‘e maaitiid’, Hendrik Elings en Baukje Venema, met gedichten fan Albertina Soepboer, Baukje Wytsma, Elske Kampen, Janneke Spoelstra, Johan Veenstra, Henk van der Veer, Hein Jaap Hilarides, Elmar Kuiper, Gerard de Jong, Nyk de Vries en Eeltsje Hettinga.

72 pagina’s, bonnen, hard kaft, € 25. ISBN: 978-94-91536-67-0. Sien foor meer informasy en bestelle op www.uitgeverijlouise.nl