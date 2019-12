Nij boek Sytse Buwalda ‘’n See fan Bildtse ferhalen’ presinteerd

In de Spitsroeden an de Ouwe-Dyk presinteerde Sytse Buwalda frijdeg syn nijste boek. ‘’n See fan Bildtse ferhalen’ is ’n ferhalebundel met Bildtse ferhalen die’t allegaar - soa’t de titel al angeeft - wat met de see fan doen hewwe. Buwalda nimt de lezer met fan de Oasthoek na Nova Zembla, en hoopt fooral dat de ferhalen op de skoalen (foor)lezen worre sille.

Skriver Sytse Buwalda (foto: Jan Bonefaas)

Deur Gerard de Jong - ’t Waar ’n mooie bijeenkomst frijdeg, in de Spitsroeden an de Ouwe-Dyk. Skriver Sytse Buwalda had Janne Kuiken útnoadigd om bij de presintasy fan syn nije boek ’n gedicht foor te lezen. “Ik bin dink ik de enige die’t hier froeger op skoal sat,”saai Kuiken, in ’t gebou dat froeger dienst deed as skoal. “Drekt na de oorlog waren wij de eersten die’t hier les kregen.” Kuiken lâs ’n gedicht foor over de fisserij en foorbije tiden in de Westhoek. Se had alleen bútten de seun fan Sytse, Hotze – seremoanymeester deuze overdâg – rekend: “Ik hew hier ok op skoal sitten, as leste, foordat de skoal dicht gong, bij juf Bauky!”

Soa kwammen d’r deuze frijdegoverdâg ’n soad saken bijnander. ’t Ouwe en ’t nije, de Oast- en Westhoek, en seker ok de see: ’t thema fan de nije bundel fan Sytse Buwalda, die’t presinteerd worde. Leendert Ferwerda skreef ’t foorwoord. “Dut boek geeft ’n tiidsbeeld fan ’t Bildt(s). Sien bijgelyks ’t ferhaal over de overwintering op Nova Zembla. Sytse het gebrúk maakt fan wat d’r over skreven is in ’t Nederlâns. Nederlâns kinne je niet woord foor woord in ’t Bildts fertale. ’t Is Sytse’s kinnis fan ’t ouwe, mooie Bildts, dat d’r in ’t Bildts ’n mooi ferhaal fan maakt,” saai Ferwerda.

“De skriver het ok ’t ferhaal over de ondergang fan Westerbierum en Rixt fan ’t Oerd naar ’n Bildtse sitewasy herskreven. En at je ’t leze dinke je: soa sou ’t gebeurd weze kinnen hewwe. Bildts leze is ’n plezier op himsels. Dat staat foorop. D’r is ’n groeiende Bildtse boekeskat, met dank an Sytse Buwalda.”

Buwalda sels lâs fragminten foor út syn boek, werfan at ’t omslag bestaat út ’n spesjaal foor dut boek maakt skilderij deur kûnstner Hendrik Elings. Hij lichtte ’t ferhaal over Nova Zembla d’r út, omdat hij dat graag deurgeve wil. “Dut hew ik fooral foor de jeugd skreven. Ik hoop dat de leraren dut in de Bildtse les (foor)leze wille.” Derna waar d’r mezyk fan Dirk Norbruis, Foppe de Lang en Sybe Krol.

Doe’t ’t op de ‘offisjele’ presintasy ankwam, saai Buwalda: “Normaal wort ’n eerste eksimplaar offisjeel útraikt. Dat doen ik nou niet. ’t Eerste eksimplaar hew ik eerder al geven an Leendert Ferwerda, die’t met mij metlezen het en de fouten d’r úthaald het.”

Want fouten, der het Buwalda ’n grouwelige hekel an: “At ik ’n boek skreven hew, lees ik ’t niet weer. Ik erger mij alleen maar an fouten of wat d’r âns of beter kinnen had,” saai-y lachend.

‘’n See fan Bildtse ferhalen’, Sytse Buwalda, € 9,50. Te koop bij Sytse Buwalda, Primera in St.-Anne en in de internetwinkels (ISBN 978-90-829289-2-1).