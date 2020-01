Plaatsys kike

Twee besoekers bekike de portretfoto fan Jan Faber onder glâs, na de opening fan de tintoanstelling fan ’Mooie Plaatsys’, in de Lawei in Drachten, ôflopene donderdeg.

Foto’s út ’t boek fan Gitte Brugman en Baukje Venema hange an de muren, en d’r is ’n film bij ’t projekt maakt. ’t Openingsweekeand trok ok ’n arig nussy Bilkerts-om-ferens naar de skouburg.

De tintoanstelling is nag ant 2 febrewary te besichtigen.