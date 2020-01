Sloepenrondjes voor 2022 op de rol

Gemeente Waadhoeke gaat in 2022 de haalbaarheid onderzoeken van enkele nieuwe vaarroutes en ‘sloepenrondjes’. Daarbij horen ook een vaarrondje om St.-Anna en een ‘Bildts Sloepenrondje’. De VVD wilde er dit jaar al mee aan de slag, maar kreeg geen meerderheid in de raad.

Door Gerard de Jong - De gemeenteraad behandelde donderdag de toerismenota ‘Beleef Waadhoeke’. Tegelijkertijd werd bekend het project ‘Lytse Farwegen’ - van zo’n vijftien dorpen uit Waadhoeke en Súdwest-Fryslân die meer sloepenroutes willen aanleggen - zo’n € 4.4 miljoen gaat kosten.

De VVD pleitte ervoor om de vaarinitiatieven naar voren te halen. “De ‘sloepenrondjes’ en lytse faart binne in groeimarkt. Praat mei de eksterne inisjatyfnimmer en helje dit nei foaren,” zei Hendrik Terpstra (VVD). “De Elfstedenvaarroute hat net genôch flecht op ‘e koai, mar dit is hiel wat oars.”

Ook de ChristenUnie wil hoog inzetten op varen in de gemeente. “Op een klein bootje Fryslân verkennen is wat toeristen willen. Onze toeristen zijn rustzoekers en cultuursnuivers, en ze komen niet alleen voor Franeker. Denk daarom ook aan de dorpen,” zei Dit Bloem (CU).

Wethouder Caroline de Pee wilde er echter niet aan. “Dat de sloepenrondjes het stempel ‘lage prioriteit’ in de nota hebben gekregen, zegt niets over hoe belangrijk we het vinden, maar over hoe snel het geregeld kan worden. Het kost gewoon tijd. Daarnaast doet het masterplan Lytse Farwegen me wel huiveren vanwege de kosten, € 4.4 miljoen,” aldus De Pee, die met de initiatiefnemers in gesprek gaat. Het voorstel van de VVD - gesteund door ChristenUnie, Gemeentebelangen en FNP’er Leendert Ferwerda - om het varen een hogere prioriteit te geven strandde.

De wethouder zei dat men wel druk bezig is met de aanleg van een buitendijks fietspad, het ‘Paad lâns it Waad’. Het fietspad wordt samen met Wetterskip Fryslân ontwikkeld.

Steun was er wel voor een amendement van het CDA om in 2020 en 2021 jaarlijks € 21.000 beschikbaar te stellen voor een extra arbeidskracht, die het toerismebeleid moet ondersteunen.