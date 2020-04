Tjerk Bosje over de seedyk in ‘Even Bildts’

Saterdegs efys wat âns as over ’t koronafirus in Even Bildts: Tjerk Bosje en ‘e seedyk hore bijnander as ’n deksel bij ’n pan. En hij kin der prachtig over fertelle. Der krijt-y saterdeg in Even Bildts rúm gelegenhyd toe. Hij het wel syn frou belove motten: “hou ’t netsys en gyn namen!”.

D’r is kort leden ’n boeky ferskenen met de titel ‘De kracht van het lokale’. Derin is ’n sery gesprekken opnommen die’t Peter Boomsma had het met ferskillende speulers in ’t Frise medialândskap.

Ok fansels met Gerard de Jong fan de Bildtse Post. Even Bildts praat met deuze lêste over syn geloof in de lokale skaal.

‘IIsbaan yn ‘e maaitiid’ is ’t nijste projekt fan skilder Hendrik Elings tegaar met fotograaf Baukje Venema. ’n Paar jaar leden koierde Hendrik Elings met syn hônd om ‘e iisbaan fan Ouwe-Syl. Der laai ’n skaap op ‘e rûg.

Hij docht: “Soa’n iisbaan in ‘e maityd is krekt as dat skaap op ‘e rûg; baide gyn funksy meer”. Wat dat oplevert, hore wy saterdeg.

‘Even Bildts’, elke saterdeg 12.00 – 13.00 uur, Radio Eenhoorn 107,5 FM (Herhaling maandegs 18.00 uur)