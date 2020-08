65 jarig huwelijk echtpaar Prosje-Strijker

Het paar Prosje-Strijker uit St.-Annaparochie was dinsdag 25 augustus 65 jaar getrouwd. Burgemeester Marga Waanders bracht op deze dag telefonisch de hartelijke felicitaties over uit naam van het gemeentebestuur.

Dirk en Matte hebben elkaar ontmoet bij de dansles in de Aardappelbeurs in St.-Jacobiparochie. Dirk woonde toen aan de Oudebildtdijk naast Pijpker de smederij. Matte woonde aan de Hoarnestreek onder Tzummmarum. Op de fiets gingen ze naar dansles op zondagmiddag. Dirk is 20, Matte is 18 jaar. Dirk werkt bij Meijer aan de Oudebildtdijk. Sneeuwschuiven hoorde toen ook bij de taak in Barradeel en het Bildt. Matte werkt als schoonmaakster bij de bakker, gasfabriek en timmerman in Tzummarum. Het was een armoedige tijd.

Na 3 jaar verkering trouwen ze en gaan aan de Oudebildtdijk wonen waar Joris in februari 1956 geboren wordt. Het was een strenge winter met veel sneeuw. Op de motor haalt Dirk de vroedvrouw op uit Oudebildtzijl door grote bulten sneeuw. Als klein mannetje maakt Joris tussen Matte en Dirk in ritjes op de motor (Express). Helm niet verplicht, een leren muts volstond.

In 1960 verhuist het gezin naar de Nije Buurt in St.-Jacob. Daar wordt Betty geboren. Feico ziet hier het levenslicht in 1971.

Dirk gaat bij de MBN (later Althuisius) werken. Matte werkt bij de plasticfabriek en plukt en dunt appels als de kinderen naar school zijn. Het was als getrouwde vrouw helemaal niet gebruikelijk om te werken nadat de kinderen waren geboren. Het huishouden nam een groot gedeelte van de dag in beslag. Er was een strak schema qua huishoudelijke taken. Op maandag werd de was met de hand in de wastobbe en door de handwringer gedaan en stonden alle vrouwen op een rij achter het huis deze inspannende klus te doen. Grote saamhorigheid. Op vrijdag de ramen, elke week. 1 keer per jaar de grote schoonmaak. Er was weinig tijd voor hobby’s.

Later ging het gezin elk jaar naar Terschelling op vakantie. In de loop van de tijd wordt er een caravan aangeschaft. Matte is creatief en breit mooie truien voor de kleinkinderen, borduurt en knutselt prachtige kaarten. Jammer genoeg is dit nu niet meer mogelijk door slechte ogen.

Dirk is in de natuur te vinden. Eieren zoeken en vissen en later fietsen en kaatsen. Dirk heeft 12 keer de Elfstedentocht gefietst. Ook samen hebben ze veel gefietst tot op hoge leeftijd, zoals de Drentse vierdaagse en mooie dagtochten door Friesland.

Er worden 5 kleinkinderen geboren. Remko, Nienke, Emmy, Norèn en Juna.

Na 60 jaar aan de Nije Buurt in St.-Jacob gewoond te hebben verhuizen Dirk en Matte in maart dit jaar naar St.-Anne wegens gezondheidsredenen. Dat moet wennen maar we hopen dat ze er nog met veel plezier samen kunnen wonen.