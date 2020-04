75 jaar frijhyd

75 Jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetter, en was de Tweede Wereldoorlog ten einde. De oorlog was daarmee echter niet ’voorbij’: zij die het meemaakten zouden de rest van hun leven getekend zijn.

Voor de Bildtse Post maakte historica en journalist Ellen Schat een serie verhalen. Om stil te staan bij 75 jaar vrijheid, en om te laten zien hoe de oorlog een onuitwisbare indruk achterliet.

Deze week een overzichtsverhaal over wat er hier in de oorlogsjaren gebeurde. Vanaf volgende week elke week een interview met Bilkerts die vertellen over hun bijzondere herinneringen en ervaringen.