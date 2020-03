Ageeth Visser nieuwe bestuurder Zorgcentrum het Bildt

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum het Bildt heeft Ageeth Visser benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Zij volgt hiermee Atje Tadema-Postma op die komende zomer met pensioen gaat. Visser zal per 1 juli starten met haar nieuwe functie.

Ageeth Visser heeft ruime ervaring in de ouderenzorg. Op dit moment is ze manager bij Patyna. Visser heeft onder andere gewerkt in de ouderenzorg in Noordwest-Fryslân en kent het werkgebied van Zorgcentrum het Bildt.

De Raad van Toezicht is verheugd met de benoeming van Ageeth Visser en dat hiermee duidelijkheid is over de opvolging van Atje Tadema-Postma. Voorzitter Agda Wachter: “Ageeth Visser heeft veel kennis van de ouderenzorg en jarenlange ervaring als manager. Ze past bij onze visie op het zelfstandig blijven en weet wat er nodig is om dit voor de toekomst te borgen.”

Zorgcentrum het Bildt heeft twee locaties voor wonen, zorg en welzijn: Beuckelaer in St.- Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum. Vanuit deze locaties wordt ook thuiszorg verleend in de omgeving.