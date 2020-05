Aindlik weer na skoal!

Na de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen, gingen de deuren van de basisscholen na acht weken op maandag 11 mei eindelijk weer open. En dat voelde voor iedereen - ondanks de nodige aanpassingen - goed. Zo ook op Ouwe-Syl.

Groep 1 en 2 van SWS De Syl tonen hun blijdschap nadat ze weer naar school mogen. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Voor veel kinderen was de afgelopen periode eentje van het verplicht volgen van thuislessen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gevoel van terugkomen van zomervakantie heerst. De kinderen bij SWS De Syl op Ouwe-Syl moeten de eerste schooldag wel even wennen aan de aanpassingen waar ze de komende tijd mee te maken krijgen.

Zo mogen ze (voorlopig) niet door de hoofdingang het schoolgebouw binnentreden, maar moeten rechtstreeks via de eigen buiten lokaaldeur. Bij binnenkomst worden de tasjes en jassen opgehangen en worden volgens protocol de handen gewassen. Daarna zoeken de kinderen hun eigen stoel waarbij de schoolleiding strikt de 1,5 meter regel in acht neemt.

Het gevolg hiervan is dat de meeste groepen in tweeën zijn opgesplitst. De ene groep krijgt maandag, woensdag en vrijdag les, terwijl de andere groep dinsdag en donderdag mag aantreden. De week daarna wisselt het schoolschema. De leerkrachten maken de kinderen duidelijk wat de nieuwe regels in en om school inhouden.

Zowel de kinderen als leerkrachten zijn erg blij dat ze ‘aindlik weer na skoal kinne’.