Erna en Willem Kolkman nieuwe eigenaren watertoren St.-Jacob

‘Als we hem nu zien denk ik: jaaa, daar staat ‘ie!’

Al jaren liepen ze met plannen om: ooit, als het kon, zouden ze de watertoren van St.-Jacob wel willen kopen. Toen hij eindelijk te koop kwam te staan moesten ze het van een vriend horen omdat ze niet op het Bildt waren. Maar ze sloegen direct toe, en sinds twee weken zijn Erna en Willem Kolkman van Stal Hermes de trotse bezitter van het markante bouwwerk. ‘We willen dat de hele Bildtse gemeenschap er van kan genieten.’

De watertoren bij St.-Jacob

Door Gerard de Jong - Twee weken geleden werd het koopcontract getekend, later deze maand volgt de sleuteloverdracht. Dan is het helemaal officieel. Erna Kolkman is nog steeds in de wolken over hun droomaankoop, de 41 meter lange watertoren onder St.-Jacob. “Het aantal treden heb ik niet geteld, maar het is een behoorlijke klim omhoog kan ik je zeggen,” vertelt Erna Kolkman. “Ik ben met angst en beven naar boven geklommen: Ik heb een beetje hoogtevrees, haha.”

‘Ontglipte ons bijna’ - Erna en haar man Willem gaan er dan ook niet zelf wonen. Wel hebben ze grote plannen met het bouwwerk. “Het zat al heel lang in ons hoofd, al voordat de identieke toren in Nes bij Akkrum verkocht werd. Toen we lucht kregen van een eventuele verkoop hadden we al geïnformeerd, maar Vitens kon begrijpelijkerwijs geen makelaar spelen. We moesten het zelf in de gaten blijven houden.”

“Het ontglipte ons ook nog bijna. Toen de toren te koop kwam waren we toevallig net niet hier. Iemand die van onze plannen wist tipte ons: ‘potjandorie, jullie moeten erbij zijn!’ Daarna was het eigenlijk niet zo moeilijk. We hebben contact gezocht met de makelaar, ons plan ingediend en klaar.”

‘Iedereen moet er van genieten’ - De toren is nu in hun bezit, maar het verder uitwerken van de plannen begint nu, met steun van enkele instanties uit het K(l)eigoed-project. Erna Kolkman: “We willen er in ieder geval een hotelkamer in aanbrengen, al wordt die iets laagdrempeliger dan in Nes. En er komt zeker een lift in. Maar we willen hier vooral samen met het dorp en met de Bildtse gemeenschap invulling aan geven. Het is de bedoeling dat meer mensen van het uitzicht gaan genieten, niet enkel de hotelgasten. De toren hoort bij de omgeving, is horizonbepalend en qua hoog bouwwerk met zo’n prachtig uitzicht op de Wadden gewoon uniek in zijn soort. De gemeenschap moet daar net zo goed van kunnen genieten.”

‘Fratsen’ als abseilen of andere ‘wild sports’ ziet ze niet zitten. “Daar wordt de buurt niet gelukkig van denk ik. Daarnaast zou je dat onderdeel dan helemaal uit handen moeten geven aan een gespecialiseerd bedrijf dat dat kan verzorgen. Dat is niet onze insteek.”

Eerst is het verder met de partners, en met het dorp, werken aan de planvorming. Ook zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. “Dat staat nu nog op bestemming ‘groen’, waardoor er niets mogelijk is. Het is dus niet 1, 2, 3 klaar. Maar dat komt helemaal goed. Wij hopen vooral dat het hele dorp, het hele Bildt, er vrolijk van wordt. Het is bijzonder: we kijken al 48 jaar tegen de toren aan, maar hij ziet er nu toch anders uit. Als we hem nu zien denk ik: ‘Jaaa, daar staat ‘ie!”

Erna en Willem Kolkman bij de aankoop van hun leven. (foto’s: Piet Douma)