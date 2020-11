Anne Feenstra Band ‘dubbel en dwars’ terug

In 2020 zou de Anne Feenstra Band het 10-jarig bestaan vieren. Corona stak daar een stokje voor: alle optredens zijn doorgeschoven naar 2021. Maar de heren hebben niet stilgezeten: deze week verschijnt hun dubbel-lp ‘Dubbel en dwars’.

De dubbelaar van de band van oud-Stannebuurtster Anne Feenstra heeft twee gezichten: de eerste lp heeft 12 nieuwe nummers, de tweede bevat vijftien van de beste nummers van de band uit de afgelopen tien jaar.

Het nieuwe werk wordt gekenmerkt door een afwisseling van ingetogen nummers, zoals ‘De wind’ en meer up-tempo nummers zoals ‘De wolf huilt’. Het genre is de afgelopen 10 jaar niet veranderd; een singer-songwriter band met rake teksten, ontroerend, eerlijk en nuchter.

De verkoop is gestart. Er is één uniek verkoopadres en dat is bij good old Wobbe van Seijen, platenzaak Discus aan de Voorstreek 14 in Leeuwarden. De zaak is na de brand als een feniks herrezen uit de as, en geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur.

Het album bevat een downloadcard. Dus ook zonder LP speler is de aanschaf zeker aan te raden. De oplage is slechts 200 stuks. Een dubbel CD-versie komt binnenkort ook op de markt.

De presentatie van het nieuwe album is uitgesteld naar 2 januari 2021. Locatie: Neushoorn in Leeuwarden (alles onder voorbehoud van corona) en er volgen nog meer locaties.

Kijk voor meer informatie op annefeenstra.nl of mail: annefeenstra69@gmail.com.