Apparatuur buit bij inbraak Aardappelbeurs

In de vroege ochtend van 25 november is er ingebroken in Café de Aardappelbeurs in St.-Jacobiparochie. De buit bedraagt een grote hoeveelheid apparatuur.

Dat laat het café weten op facebook. De Aardappelbeurs is de thuishaven van het Theatercafé. Bij de inbraak is een grote hoeveelheid regelapparatuur van organisator Hans Hoitsma meegenomen. "Hij is hierdoor zwaar getroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek," zo laat men weten.

De voorstelling 'Snertkerst' met Jessica van Noord en Suzanne Groot gaat in aangepaste vorm door.