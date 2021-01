Arriva vernoemt trein naar Zwarte Haan

Een van de achttien namen voor de nieuwe ‘Wink’-treinen van Arriva is Zwarte Haan. Het publiek kon een stem uit brengen, wat geleid heeft tot namen als Thús, Hongerige Wolf, Reaklif en de naam van het Bildtse buurtschap.

Arriva was met de namenwedstrijd op zoek naar de favoriete bestemmingen van de inwoners van Groningen en Friesland. De 18 nieuwe namen zijn: Het Wad, d'Olle Grieze, Noar hoes, Museumspoorlijn STAR, Noorderzon, De Drie Gezusters, Westerwolde, Hongerige Wolf, Hangende Keukens, Oldehove, Holwerd aan Zee, Thús, Oerol, Reaklif, Alvestêdetocht, Zwarte Haan, De Slachte, Snitser Mar.

Er werd vanaf de start op 6 november enthousiast op de wedstrijd gereageerd. Met ruim 3.000 inzendingen en 10.000 stemmen was het volgens Arriva een succesvolle zoektocht. De jury was verrast met de vele mooie inzendingen. Gedeputeerde Avine Fokkens is als jurylid blij dat ook de Alvestêdetocht gekozen is. "De Alvestêdetocht is een icoon, in en buiten Fryslân. Die mag niet ontbreken in de rij van namen." Jurylid Joop Mulder is trots op Zwarte Haan als treinnaam. "Het is een plek in Fryslân met een bijzondere betekenis. Daar begint de grootste kwelder van Europa, het Noorderleeg. Daar zitten zo veel bijzondere verhalen aan."

Vanaf het voorjaar stromen de WINK-treinen in de dienstregeling in. Daarna worden de treinen één voor één met hun naam gepresenteerd. De bestemmingen kom je straks op verschillende plekken tegen. Aan de buitenkant van de trein, maar ook wordt de bestemming gevisualiseerd aan de binnenkant. Daarnaast maakt Arriva verhalen over de bestemmingen en plaatst deze onder andere op haar platform een Treinvolverhalen.nl.