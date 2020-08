Ynze Westra na 52 jaar gedwongen te stoppen als visboer

‘At je soafeul mooie reaksys krije, dan hewwe je ’t goed deen’

Veel liever was hij gestopt op een dag die hij zelf gekozen had, maar dat zat er niet meer in. Zaterdag verkocht Ynze Westra (66) van de Westhoek – na 52 jaar – voor het laatst lekkerbekjes en haring, ‘op de hoek’ in St.-Annaparochie. Het lichaam wil niet meer. Westra werd overladen met mooie reacties.

Ynze Westra

Door Gerard de Jong - Westra is er nog steeds beduusd van. “Ik had echt nooit docht dat ik soafeul reaksys krije sou. Brieven, berichys, kedootsys, tillefoantsys... Wij krije de hele week nag koffydrinkers, klanten die’t ôfskaid nimme wille. ‘t Is echt geweldig, fantastys.”

Maar even flink slikken was het wel. “Saterdeg waar de leste dâg. Goenent stonne bij de karre te gúllen. Nou, dan krije je sels ok de tranen in de ogen, hoor. Ik waar eerder fleden week tidens ‘t súttelen bij ‘n faste klant. Hur maisy froeg: ‘Mim, komt de fisman dan aansen niet meer?’ Werop at mim sêge most: ‘Ni, die komt niet meer’. Dat gaat je niet in de kouwe kleren sitten.”

Hoe graag de Westhoekster het ook anders had gezien, het ging niet meer. “Ik kin hest niet meer lope, deur senuwpyn in de rûg en benen. Ik bin al twee keer oppereerd maar ‘t gaat niet. Dat is ferskriklik. En ik loop d’r al fijf jaar met. Nachts droomde ik d’r fan: ‘wat hou ik d’r soa op ‘n rottige menier met op’. Donderdeg ‘n week leden mosten myn jonges mij út de auto sjouwe. ‘Hait mot d’r met ophouwe, dut kin niet meer,’ saaien se. En se hadden gelyk.”

Ondanks dat hij zijn pensioen niet zelf kon plannen, is Westra compleet overdonderd door alle reacties. Dat praatje op een vast moment in de week, jaar in, jaar uit. “Dan sien je wat dat met mînsen doet, h’n? Ongelooflik. Je bouwe ’n bând op met de mînsen. Ik had ok ‘n klant, ‘n frou, die’t de kines altyd met had. Die kregen altyd wat kibbeling, nou? Dat waar ‘n feest.”

De visboer is vol lof over de hulp die hij de laatste week kreeg van zijn familie. “Myn seun Jurjen het de leste week met mij in de karre staan. Hij het mij geweldig holpen, krekt as myn ândere seun Evert en myn tweelingbroer, Wiltsy. Sonder hur steun waar ik al feul eerder ophouwen. Ik kon dut ok alleen maar doen, omdat ik an Gretha ’n geweldige frou hew. Frije tiid hew ik nooit had, ik werkte ses-en-een-halve dâg in de week. Alleen de sundegoverdâgs had ik frij. Dat waar myn aigen keuze fansels, maar ik bin een die’t ’t goed en netsys hewwe wil. An ’t eand fan de dâg alles skoan te plak. Dan binne je fan 5.15 ant tot 19.30 in’t spier.”

Afgelopen maandag heeft Westra zich uitgeschreven bij de KvK en de laatste boekhoudzaken afgewikkeld. “De jonges hewwe sels ’n goeie baan, die nimme ’t niet over. ’t Doet wel seer hoor, maar ’t is goed soa. Saterdeg hewwe wij as femily metnander út te eten weest. Doe hewwe wij said: ‘at d’r soafeul mooie reaksys komme, dan hew ik ’t goed deen.”