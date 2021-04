Avondrood

‘Avondrood, mooi weer aan boord’, luidt het gezegde. Marty Slager zag eind vorige week een prachtig warmkleurige lucht boven het Wad, net nadat de zon was ondergegaan. Klas Krol-Van der Weg dichtte er ooit regels over die perfect bij het plaatje passen:

Foto: Marty Slager

Op ‘e seedyk

At ‘k op ‘e seedyk staan

dan bin ik frij,

de wyn en ‘e wolken

’t is altyd weer nij.

De fredige skapys

der onder an ‘e dyk,

de skreppende feugels

’t is ’n stikky mezyk.

En sakt even later

’t sontsy in ’t water,

dan foel ik my klain

maar ok och soa ryk

dêr, op ‘e seedyk.