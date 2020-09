Ballonvaart vanuit Nij Altoenae

Opnieuw gingen maandag vijf ballonnen de lucht in vanaf het sportveld van Nij Altoenae. De World Servants groep van het dorp organiseert al enkele jaren - wanneer het weer het toelaat - ballonvaarten.

Iedereen die dat wil kan mee voor een tochtje over het Bildt, om te genieten van de Bildtse lijnen en de vergezichten. “’t Waar weer ’n prachtig fesy,” zegt organisator Wim van der Molen. “D’r binne 41 mînsen met omhoog weest, met môndkappys dut keer. Soa lang d’r animo foor is wille wij dut elk jaar wel organisere.”

De World Servants groep krijgt van elke betalende passagier een klein bedrag voor de eigen organisatie. Wie zich alvast wil opgeven voor een volgende keer, kan zich via nij-altoenae.nl aanmelden.

(foto: Jan Bonefaas)