Bauky Luinstra leest Bildtse Tomke-ferhaaltsys foor

In ’t kader fan de Fryske Foarlêswike hewwe Bauky Luinstra en Jan Keizer fan ’t Bildts Filmhuus elf foorleesfilmpys met ferhaaltsys fan Tomke opnommen. De filmpys binne te sien fia ’t YouTube-kanaal fan ’t Bildts Filmhuus.

Onder normale omstandigheden wort de foorleesweek houwen in de eerste week fan juny. Honderten foorlezers gaan dan op pâd om overal in de provînsy foor te lezen an goed 12.000 peuters.

De Foorleesweek is dut jaar fan 26 t/m 30 oktober en in ferband met de tweede golf fan Covid-19 komme d'r dut jaar gyn foorlezers op bezite bij de peuterspeulsalen, dâgferbliven en andere lokasys.

Derom binne d’r dut keer filmpys opnommen in 't Frys, Stellingwerfs en 't Bildts. Bauky Luinstra leest de Bildtse Tomke-ferhaaltsys met smaak foor, Jan Keizer fan ’t Bildts Filmhuus het ’t filmd en online set. Maandeg stonnen d'r al drie filmpys op YouTube. Elke dâg, ant en met frijdeg, komme d'r twee bij. In totaal komme d’r soa elf filmpys online.

YouTube: www.youtube.com/BildtsFilmhuus/