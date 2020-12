Beauty Studio Kreas knipt door tot aan de lockdown

Toen maandag rond het middaguur doorsijpelde dat er een volledige lockdown aan zat te komen, besloten ze o.a. bij Beauty Studio Kreas in St.-Annaparochie om de hele avond door te werken. Eigenaar Jetty van Dijk belde de mensen die volgens de agenda het eerst aan de beurt zouden zijn deze week: ze wilden maar wat graag nog geknipt worden, voordat de zaak om middernacht op slot ging.

V.l.n.r.: Marijke, Jetty en Martianca tijdens hun voorlopig laatste avondje knippen.

Door Gerard de Jong



Het werd een latertje voor Jetty en haar collega’s Marijke en Martianca, in Beauty Studio Kreas in St.-Anna. Maar ze hadden het er graag voor over, vertelt ze uitgeslapen op dinsdagochtend. “Doe’t maandeg dúdlik worde dat wij de saak weer slútte motte, besloaten wij d’r met syn drieën ok maar fol foor te gaan. Wij hewwe drekt ôns klanten beld die’t foor de kommende dagen in de aginda stonnen, at se maandegaven ok nag knipt worre wouwen. Nou, dat wouwen se massaal. De tillefoan ston ok roadgloeiend fan mînsen die’t froegen at d’r nag plak waar, maar wij hewwe ôns an de aginda houwen, dat waar ’t eerlikst.”

‘Motte d’r deurhine’

En dus legden ze om middernacht pas de scharen neer. Met een goedgemutst humeur en een vrolijk kerstgewei op het hoofd hebben ze de hele avond staan knippen. “Je kinne ’t hoofd wel hange late, maar wij sille hier nou een keer deurhine motte. Derom saaien wij: ‘wij gaan nag even best knallen’. Dat worde och soa waardeerd deur de klanten. De reaksys waren hartferwêrmend.”

Ondanks de ingrijpende maatregelen snapt Van Dijk de nieuwe regels wel. “Ik hew d’r begryp foor, hoe moeilik ’t ok is. ’t Skiet gewoan niet op, met de oplopende sifers hewwe je niks an halve maatregels. Dan is dut spitig genog de enige oplossing. Wij binne niet de enigen die’t hierdeur raakt worre fansels; dut raakt ôns allegaar.”

Opladen

“Wij sille de fekânsy brúkke om ôns weer op te laden. Na de seuven weken lockdown an ’t begin fan ’t jaar draaiden wij, doe’t wij weer open mochten, weken fan 60 uur. Dat sil aansen ok weer soa weze. Ok dan pakke wij de draad weer op neffens de aginda: die’t ’t eerst ’n ôfspraak staan had is aansen as eerste an de beurt, die klanten belle wij foor ’n nije ôfspraak. De klanten staan gelukkig dus achter ôns en blive ôns trou. Der hewwe wij ’n heel soad steun fan.”