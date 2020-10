‘De Bildtse Slag kan technisch zeker nog 10 jaar mee’

Behoefte zwemwater in Waadhoeke op peil

Gemeente Waadhoeke heeft voldoende zwemwater en -tijd voor de zwembehoefte van haar inwoners. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Mulier Instituut. Wel wordt verwacht dat door bevolkingsdaling er in de toekomst minder vraag naar is. De gemeente heeft nog geen zwembadenbeleid en gaat daar de komende tijd aan werken. De raad kan kiezen uit drie toekomstscenario’s voor het zwembadenbeleid.

Door Gerard de Jong - In Waadhoeke zijn momenteel vier zwembaden voor het publiek. Het in St.-Annaparochie gevestigde De Bildtse Slag en Bloemketerp in Franeker zijn beide overdekt en openbaar; openluchtzwembad Waadhoeke (Menaam) is in particulier bezit, evenals het overdekte bad van Sportcentrum Shape.

Bildtse Slag - De Bildtse Slag ontvangt elk jaar € 446.000 aan subsidie. Het bad verkeert nog in goede staat en kan nog jaren mee, zo concluderen de onderzoekers: “Het groot en klein onderhoud wordt structureel uitgevoerd. Met de informatie die nu voorhanden is verwacht stichting De Bildtse Slag dat het zwembad technisch zeker nog 10 jaar mee zal gaan,” zo staat in het rapport. Voorwaarde is wel dat de subsidie dan gehandhaafd blijft.

Bloemketerp en de andere baden ontvangen geen subsidie van de gemeente. Het bad in Franeker is technisch op orde, maar er is bezuinigd op groot onderhoud, wat de kans op problemen vergroot. “Naar verwachting kan het zwembad nog zo’n 5 jaar vooruit zonder kostbare renovatie.”

Bevolkingsdaling - Door de verwachte bevolkingsdaling verandert de behoefte van het publiek. Zo zullen er minder leszwemmers en zwemsporters komen, is de verwachting. Daar tegenover staat een groeiende groep ouderen die voor baantjeszwemmen of beweging in het water het zwembad opzoekt.

Toekomstscenario’s - Waadhoeke werkt nu aan vier toekomstscenario’s over het zwembadenbeleid in de gemeente. Hiervoor is volgens het college extra onderzoek nodig. Grofweg kan de gemeenteraad straks kiezen uit vier opties: besluiten dat het faciliteren van zwembaden geen gemeentelijke taak is; het huidige beleid continueren; De Bildtse Slag en Bloemketerp voorlopig voor 5 tot 10 jaar behouden; of één nieuw zwembad bouwen.

Al deze opties zullen verder worden onderzocht en berekend. In januari 2021 gaan de raadsleden bij de zwembaden langs, om de situatie zelf te bekijken. In april volgend jaar moet er een besluit genomen worden.