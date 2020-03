bericht voor de lezers van de Bildtse Post

Beste lezers,

Iedereen wordt momenteel geconfronteerd met heftige maatregelen die het dagelijkse leven op z’n kop zetten. De medewerkers van de Bildtse Post proberen een zo goed mogelijke, informatieve krant te maken. Om u te informeren en wellicht om wat gewenste afleiding te bieden.

De krant kan zoals het nu lijkt gewoon gemaakt en bezorgd worden. Mocht het later echter het geval zijn dat, door ziekte of verdere maatregelen, de krant niet (overal of op tijd) bezorgd kan worden, dan vragen wij daarvoor uw begrip. Houd onze website en facebook in de gaten voor laatste nieuws.

Bovenal: We zullen hier samen doorheen moeten.

Maakt u er thuis het beste van? Heeft u praktische tips, of wilt u uw gedachten delen?

Laat het ons weten via redactie@bildtsepost.nl. Alleen met uw hulp kunnen we een mooie, goede krant blijven maken.

De medewerkers, freelancers en bezorgers van de Bildtse Post wensen u allen veel sterkte. Blijf gezond en wees lief voor elkaar.