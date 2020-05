Beuckelaer is weer coronavrij

Drie weken nadat het coronavirus opdook in zorgcentrum het Bildt, is de Beuckelaer weer coronavrij. De afdeling waar de twee coronabesmettingen geconstateerd werden, is sinds donderdag weer uit de volledige isolatie (al gelden de strenge maatregelen vanzelfsprekend nog wel). Het zorgcentrum is enorm trots op de bewoners en medewerkers.

De bewoners van de getroffen ‘Groene Fioel’-afdeling mogen nu weer de eigen kamer uit en op de gang van eigen afdeling bewegen. Uiteraard geldt nog altijd dat afstand gehouden moet worden, en mensen niet samenkomen.

Binnentuin en audiosysteem - De bewoners van de andere afdelingen - waar tot nu toe geen besmetting is geweest en dus ook geen extra maatregelen golden - kunnen sinds kort ook in de binnentuin. Deze is afgezet, zodat er verder geen mensen in en uit kunnen. “Vanzelfsprekend wordt ook in het hele gebouw en de tuin de 1.5 meter maatregel toegepast,” zo laat het zorgcentrum weten. “Wij hebben ook een hoekje gemaakt in de gang naar 't Súdderhoog, waar bewoners en familie elkaar achter glas kunnen zien en elkaar kunnen spreken via een audiosysteem.

Trots - “Wij zijn trots op de bewoners en de medewerkers dat dit het resultaat is,” aldus het zorgcentrum. “Maar wij zijn er nog niet, want het gevaar blijft op de loer liggen. Wij doen dan ook een dringend beroep aan iedereen om de veiligheidsmaatregelen goed op te volgen om zo besmetting te voorkomen.”