Bewuster maken van waarde Werelderfgoedstatus het wad

Om toeristen bewuster te maken van de waarde van de Werelderfgoedstatus van het wad, worden

vanaf nu ook lokale ondernemers ingezet.

Chrisje van Ek geeft uitleg aan de ondernemers in de Aerden Plaats.

27 Ondernemers uit deze regio kregen vorige week een training van de Waddenvereniging, zodat ze hun gasten een compleet beeld over de schoonheid achter de dijk kunnen meegeven.

Op de foto geeft Ouwesylster Chrisje van Ek uitleg aan de ondernemers in de Aerden Plaats.

(foto: Bertus Dijkstra)