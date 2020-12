Nieuwe website en actiekrant gelanceerd

‘Bildt.nu mot de lokale ferbiner worre’

Vorige week is een nieuwe Bildtse website gelanceerd. Bildt.nu wil de startpagina van het Bildt worden en streeft ernaar een ‘lokale verbinder’ te zijn. Later deze week wordt huis-aan-huis een krant verspreid, ook om de ‘Koop lokaal en win’-decemberactie te promoten waarmee mee gestart is.

Een banner van de ondernemersactie in de Warmoesstraat. (foto: Jelke de Jager)

Door Gerard de Jong - Marketing-man Johannes Ebbens heeft de leiding over de nieuwe site, die voortkomt uit Bildtse Belangen. Ebbens heeft kantoor in het pand van Bildtse Belangen aan de Van Harenstraat. “Fan Bildtse Belangen út sien wij ’n heel soad leuke inisjativen op ’t Bildt, maar d’r mist ’n gemeenskaplik plak der’t alles bijnander komt,” vertelt Ebbens. “Wij wille ’n soort startpagina fan ’t Bildt weze. Elkeneen die’t op internet wat soekt over ’t Bildt, mot bij ôns terecht komme. At je wat soeke, mot men dat bij ôns fine kinne, dat is ôns streven.”

Ondernemersactie - De ‘lokale verbinder’ zijn, dat is het doel. Ook voor de middenstand, legt Ebbens uit: “’t Is fooral richt op de ferenigings en de middenstand. ’t Is ’n hele freemde tiid fansels, met korona. Wij kinne nou niet feul, maar wille al sien late dat de ondernimmers d’r nag binne. Derom hewwe wij de aksy ‘Koop lokaal en win’ overnommen. OV St.-Anna Vooruit en OFSA ondersteune de aksy, soa’n feertig bedriven doen der an met. Se binne herkinber an de pooster achter ’t winkelrút. Bij ’n besteding fan tien euro of meer krije je ‘n ‘voucher’ met ’n koade d’r op. Op de websait kinne je drekt sien at je ’n priis wonnen hewwe. Elke ondernimmer het fijf weekprizen beskikber steld. At je je registrere late, doen je ok met foor de hoofdprizen: twee menútten fergeefs winkele, ’n tillefizy en ’n fyts.”

‘Nander fersterke’ - Volgens Ebbens is het nadrukkelijk niet de bedoeling om bestaande initiatieven of Bildtse sites in de weg te zitten. “At ’t goed is het elkeneen ’t selde doel met ‘t Bildt foor ogen. Dan motte wij profitere fan nanders besoekers. Wij wille alles wat d’r is soafeul mooglik fersamele, soadat wij nander fersterke kinne. Wij wille ânderen niet in ’t pâd sitte.”

De site Bildt.nu richt zich op zowel Bilkerts als mensen van buiten het Bildt en toeristen. “Wij sien fan ôns kantoor út faak dachysmînsen die’t met ’t Rembrandt-beeldsy op de foto gaan. Foor hur wille wij d’r ok weze, met toeristise informasy op de sait.”

Krant - Om de lancering van de site en ondernemersactie bekender te maken, verspreidt men deze week een krant huis-aan-huis, op het Bildt en in enkele omliggende dorpen. “In deuze moeilike tiid wille wij met de krant sien late, hoefeul positieve dingen at d’r op ’t Bildt gebeure. D’r staan intervjoes in, resepten fan Jacob Jensma, ’n puzzelpagina. ’t Is echt ’n krant om even deur te nimmen.”

Bildts Mediahuis

Bildtse Belangen heeft voor bildt.nu een nieuwe stichting opgericht, Bildts Mediahuis.

“Wij fonnen dat bildt.nu niet binnen de statuten fan Bildtse Belangen past. Derom is de nije stichting opricht. ’t Bestuur bestaat út Bildtse Belangen-bestuursleden Anne Vlaskamp en Jacob van Dijk, oud-Bildtse Belangen bestuurslid Neeltje Koopmans, Arjen Hoogland en Oene Krist.”

Onder de stichting hangt een bv, van waaruit de werkzaamheden voor bildt.nu gedaan worden. Ebbens is hoofdredacteur, maar het meeste werk wordt door vrijwilligers en freelancers verricht. Bildt.nu is tot stand gekomen met hulp van Sa! Media, eigenaar van o.a. nieuwssite Sa24, over Gorredijk en omstreken. De opstart van Bildt.nu wordt gefinancierd door Bildtse Belangen.