Bildts Aigene komt met unyk fotoboek

Dut jaar is ’t presys twintig jaar leden dat d’r foor ’t lest ’n fotoboek útkommen is. ’t Worde soa starigan ok wel weer ’s tiid, dochten wij, om met ’n nije fotoboek te kommen.

fotoboek ’Knypoog naar ’t ferleden’

Dut nije fotoboek, met as titel ‘Knypoog naar ’t ferleden’, komt op 27 novimber e.k. út en ’t is gyn toefal dat dut krekt foor Sunterklaas is, der draaie wij niet omhine. Want hoewel wij niet neutraal binne, omdat wij ’t boek útgeve, fersekere wij jim dat dut echt ’n boek is datstou in huus hewwe motte. Dut is ’n prachtig Sunterklaaskedootsy, fine wij.

Foto’s foor jong en oud - En werom dan wel? Goeie fraag en op syn Bildts, h’n: d’r niet omhine draaie. As eerste omdat ’t foto’s binne fan alle Bildtse dorpen. Dan fertelle wij jim dat ’t niet allenig maar hele ouwe foto’s binne, maar dat d’r ok ‘ouwe’ foto’s fan deuze eeuw bijsitte. Dus ok foor ’t jongereand is ’t interessant.

Spesjaal thema - As darde, en dat is nij en dat maakt ’t boek soa spesjaal: d’r sit ’n thema in. Wat wij deen hewwe is dat wij niet allenig ’n foto hewwe fan ’n bepaald plak út ’t ferleden, maar dat wij fan dat selde plak ok ’n foto maakt hewwe hoe’t ’t d’r nou útsiet. Krekt, dan kinne jim kike hoe’t dat plak d’r froeger útsâg en nou.

Ok ferhalen - Naast onderskriften bij de foto’s staan d’r ok ’n paar waargebeurde ferhalen in. Dus ’n fotoboek en ’n ferhaleboek innander. Al motte wij al eerlik blive en sêge dat de ferhalen en onderskriften aigenlik allenig maar de slippedragers binne fan de groate forst. Met ândere woorden: ’t gaat om de foto’s.

Te koop - ’t Boek kost € 17,50 en is te krijen bij Bildts Aigene in de bibletheek, Primera in St.-Anne en de Aerden Plaats. Fansels kinne je ’t boek ok online fia de webwinkel op www.bildtsaigene.nl kope.