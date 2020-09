Bildts Aigene krijt historise lessenaar

’n Hutsy leden nam frou Pottinga-Anema kontakt op met Bildts Aigene, ôfdeling History. Omdat sij en de man fan doel waren klainer te weunen, hadden se gyn plak meer foor ’n historise lessenaar. Deuze lessenaar kwam út de femily fan frou Pottinga en is lang leden jarenlang brúkt deur dokter Van der Leij fan St.-Jabik.

De overdracht fan de lessenaar met Frootje de Weert en frou Poppinga.

Aigenlik wille wij gyn groate dingen beware bij Bildts Aigene. Wij hewwe dan wel ’n magasyn, maar dat is al gau fol. Maar deuze lessenaar, en ’t ferhaal d’rbij, waar te neskierig om him niet an te nimmen.

En soa kwammen woensdeg 9 septimber frou Pottinga en de man met de lessenaar del. Dokter Van der Leij praktiseerde in St.-Jabik.

Hij leefde fan 1822 ant 1910. Hij waar ok “doctor in de verloskunde”. Hij waar troud met Martentje Koopmans. Hur dochter Antje troude in 1877 met Pieter Beerts Wassenaar.

Sij kregen ’n seun, Beert, die’t op syn beurt in 1907 troude met Antje Taekes Rijpma. En der weer de dochter fan, Aukjen, is dan de mim fan frou Tineke Poppinga.

De donkerbrúnne lessenaar, met groen kleed d’r bovenop, worde brúkt foor ’t skriven fan de resepten. De briefys derfoor laaien in de laadsys, ônderin kon nag fan alles opburgen worre. Bovenop is plak foor twee inktpotsys. Dat Van der Leij niet súnnig waar met de inkt, blykt út de inktspatten op ‘e deurtsys. In plak fan ’n inktlap of soa, skudde hij ’t tefeul an inkt fan de kroantsypin ôf en bespatte soa de deurtsys.

Frootje de Weert het as ferteugenwoordiger fan St.-Jabik de lessenaar in ontfangst nommen en deuze het in eerste instânsy ’n mooi plakky kregen flakbij de Bildtse hoek in de bibletheek fan St.-Anne.