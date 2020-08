Bildts blommeboeket as omdinken foor biofariasy

De gemeente Waddenhoek, Praat mar Frysk en Silence of the Bees hewwe in de nacht fan 28 op 29 july twee boeketten Frise en Bildtse krudenamen plaatst in Franeker en in de Smotsbuurt fan St.-Anne. Met de ferrassingsaksy wille de drie organisasys sien late welke kruden sij hope dat d’r groeie sille met ’t anpaste maaibelaid.

De bordsys in fol ornaat, in de Smotsbuurt fan St.-Anne. (foto: Doeke van der Kooi)

Wethouwer Jan Dijkstra: “It soe moai wêze as de ynwenners nei oanlieding fan dy buordsjes ris googleje en mei inoar yn petear geane.”

Blauwe skoentsys - De namen op de bordsys binne bewust in ’t Frys en Bildts. Se ferbine dermet de taalfariasy in Waddenhoek an biofariasy. D’r sitte prachtige namen bij. Wete jim wat ‘Blauwe skoentsys’ of ‘Ingelwuttel’ (baidegaar Bildtse namen) foor planten binne? Of hewwe jim ’n beeld bij de Frise namen ‘Juffer Lizeblom’ of ‘Fûgelwikke’? ’t Binne nag maar fier fan de seuventyn Frise en seuventyn Bildtse blomme- en krudenamen die’t in de twee ‘bordsyboeketten’ opnommen binne.

Maaibelaid - ’t Maaibelaid in Waddenhoek is sont ferleden jaar onderwerp fan gesprek. De gemeente is doe begonnen met ’t omformen naar ekologys beheer fan de berms. Een fan de redenen dat de gemeente dat doet is ok ’t bije-akkoord fan Silence of the Bees dat de gemeente in 2019 ondertekende.

De mînsen fan Praat mar Frysk setten al ’s eerder nachts bordsys del, in Drogeham en Terhorne, om omdinken te fragen foor ’t Frys in de publike rúmte. Op die bordsys stonnen doe teksten as ‘Dit is in moai plakjom te tútsjen’. De bordsjes in Franeker en St.-Anne binne bedoeld om fooral ’t gesprek over biofariasy op gang te helpen.