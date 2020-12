Bildtse Kerstkoier: Wandelen en puzzelen

Gerry Bleeker en Aaltje Reitsma uit St.-Annaparochie komen voor de kerstdagen met een mooi initiatief: een wandel- en speurtocht door het dorp.

Gerry Bleeker van Eethûs de Kaai legt uit: “Iedereen spreekt over wat er niet meer mag en wat we niet meer kunnen. Maar onder het genot van een kop thee dachten we: wat mag er nog wel? Het advies van Mark Rutte is vooral wél te gaan wandelen, want bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Daar kunnen we wat mee. Daarnaast, hoe verspreidt je een beetje positiviteit door St.-Anne op een manier die coronaproof is?”

Samen met vriendin Aaltje Reitsma bedacht ze de Kerstkoier. “Een wandeltocht door St.-Anne waarbij op diverse punten een vraag te lezen is op een bord bij mensen in de tuin. Bij iedere vraag kun je een letter verzamelen. De letters vormen gezamenlijk een woord als je ze in de juiste volgorde plaatst.”

De wandelroute is te downloaden via de websites van deze deelnemende horecazaken uit St.-Anne: www.pizzamodena.nl,



www.desmallekant.nl,



www.eethusdekaai.nl,



www.jimy-paradijs.nl,

en de facebookpagina: De Struverij Pannenkoekenkerk.

De route kun je lopen van 24 december t/m 30 december. De oplossing kun je inzenden via aaltjereitsma@gmail.com onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Of even in de brievenbus op Stadhoudersweg 58 of Burg. Kuperusstraat 5 tot uiterlijk zondag 3 januari 2021.

Onder alle goede inzendingen worden 5 waardebonnen verloot, aangeboden door: Pizzeria Modena, Eetcafé de Smâle Kant, Pannenkoekenkerk de Struverij, Café-restaurant Paradijs en Eethûs de Kaai.

Gerry Bleeker: “Dus trek de wandelschoenen aan, neem pen en papier mee of je mobiele telefoon en doe mee!”