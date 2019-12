Bildtse Klaine Prîns parel in kolleksy Van Muiswinkel

Soa’n fyftig mînsen waren dînsdeg in Ons Huis bij de presintasy fan de Klaine Prîns, de Bildtse útgave fan ’t wereldberoemde boek. Erik van Muiswinkel, kabaretjee en ferfint ‘Kleine Prins’ fersameler, nam ’t eerste eksimplaar dankber in ontfangst. “Dit wordt een zeer waardevol exemplaar in mijn collectie.”

Bauky Luinstra en Erik van Muiswinkel. (foto: Jan Bonefaa)

Deur Gerard de Jong

De ‘anstichter’ fan de Bildtse fertaling is ’n inweuner fan Herefeen. George Frankena sâg op 11 oktober ferleden jaar ’n foorstelling fan Erik van Muiswinkel in theater ’t Posthuis. De kabaretjee gaat in syn programma ‘De Oplossing’ in op syn liefde en fersameldrift fan fertalings fan de Kleine Prins, skreven deur Antoine de Saint-Exupéry. ’t Unike boeky, foor jong maar fooral ok oud, is al in meer dan 375 talen fertaald. Alleen de Bibel gaat over dat tal hine.

Frankena mailde de ândere daags drekt na Bildts Aigene, at dat niet wat waar: ’n Bildtse útgave. Bij Bildts Aigene hoefden se niet lang na te dinken. Bauky Luinstra en Jan de Groot fertaalden ’t boek, fonnen in Eddy van der Noord ’n enthoesjaste útgever en ’n goed jaar later lait ’t d’r.

Van der Noord fan Uitgeverij Louise het d’r ’n prachtige útgave fan maakt. Op anraden fan formgeefster Monique Vogelsang worde ’t niet ’n klain boeky, soa-as de Frise en meeste Hollânse ferzys, maar op A4-formaat. De tekenings spatte fan ’t pepier ôf. “It is hartstikke moai wurden. En in berneboek moat ek hartstikke moai wêze, wolle bern it út de kast pakke,” saai Van der Noord, die’t de hoop útsprak dat ’t boek bijdrage kin an ‘t overdragen fan de aigen klaine mimmetaal an de kines.

Bauky Luinstra haalde de dokumintêre ‘Het wonder van Le Petit Prince’ an. Maakster Marjoleine Boonstra laat derin sien hoe't dut ferhaal over “’t klaine mantsy” - soa’t Luinstra him liefkoazend noemt - fan levensbelang weest het foor inkele bedraigde talen. Bijgelyks ‘t ‘Nawat’, ’n klaine taal in El Salvador. Met help fan drie frôly die’t de taal nag sprakken is ’t boeky fertaald, en worde de taal soa ok met bewaard en beskermd.

“Soa’n swaard fan Damokles, ’t draigende útstorven fan ’n taal, hadden wij as fertalers niet in de nek,” saai Luinstra. “Dos is d’r een ding dat ôns Bildts bynt met ’t Nawat, ’t Sami, ’t Amazigh en ’t Tibetaans: dat is ’n in de aigen taal útgeven Klaine Prîns.” Luinstra fertelde dat ’t fertalen ’n útdaging weest waar, maar wel niet soa faak brúkte Bildtse woorden as nuet, bekbând en dúkkelhalzig brúkke konnen.

Eregast Erik van Muiswinkel nam ’t eerste eksimplaar dankber in ontfangst. “Dit is de eerste keer dat ik een eerste exemplaar mag ontvangen.” De kabaretjee fertelde dat-y sels soa’n fyftig eksimplaren het (“ik bestel ze niet op internet, dat is flauw, ik moet er zelf tegenaan lopen”) en dat dat tal alleen nag maar groeie sil. “Mijn vrouw beseft nu dat aan haar lijdensweg nog geen einde is gekomen. Als we op vakantie zijn moet ik altijd op zoek naar een Kleine Prins in de taal van dat land.”

Van Muiswinkel had inkele fan syn meest dierbere eksimplaren metnommen. Een út Laos, dat niet meer waar as ’n stapeltsy annander niette kopytsys. ’n Misdruk fan ’n Siciliaanse ferzy, der’t elke folgende pagina inenen Hawaiiaans Pidgin English blykt te wezen. En nou dus ok ’n Bildtse ferzy.

Hij merkte op dat Friezen over ’t algemeen nagal kritys binne. “Na elke voorstelling - waar ook in het land - zitten er wel twee Friezen aan de bar die mijn uitspraak fan ‘Lytse Prins’ corrigeren.” Ferbeterings fan de útspraak bleven in St.-Anne út, nadat-y niet onferdienstlik ’n stikky Bildts foorlezen had.

Neffens Van Muiswinkel is ’t niet foor niks dat krekt dùt boek in soafeul talen fertaald is. “Dit sprookje voor volwassenen is al zowat door elke religie geclaimd. Het is ook een wijs verhaal, over een wijs mannetje. Het is een soort klein Johan Cruijffje, die alles zelf wil uitzoeken, in blijvende verwondering. We kunnen er, zeker in deze tijd, nog veel van leren. Deze Bildtse uitgave wordt een zeer waardevol exemplaar in mijn collectie.”

De Klaine Prîns, uitgeverij Louise, € 19,50.

Fertalers Bauky Luinstra en Jan de Groot, met útgever Eddy van der Noord. (foto: Jan Bonefaas)

Erik van Muiswinkel bij de presintasy. (foto: Jan Bonefaas)