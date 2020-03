Bildtse kursussen: ’n Prot getuugskriften útraikt

’t Foelde betiden krekt al waar ’t ’n lintsyregen op de begûnstigersaven fan Stichting Bildts Aigene. Op woensdeg 4 maart worden de getuugskriften an de kursisten útraikt. D’r waar ’n klas met allegaar Bildtstaligen en ’n klassy met niet-Bildtstaligen. In totaal waren d’r 20 kursisten. En die nammen ook allegaar hur aigen achterban met, om soa maar te sêgen en soa leken ’t dus krekt ’n lintsyregen.

De Bildtse kursisten en kursuslaid(st)ers

An ’t begin fan de aven keek foorsitter Coos van Kooten eerst nag even werom op ’t jaar 2019. Jelke de Jager had der ’n mooie fotopresintasy fan maakt en Coos deen der ’n praatsy bij. Fansels keek hij ok foorút en fertelde wat wij dut jaar allegaar bij ’t eand hewwe (sille).

Doe waar ’t de beurt an de kursuslaid(st)ers. Bij elke kursist hadden se ’n mooi praatsy. Wat befoorbeeld de stroffelwoorden waren, de aigenarigheden en meer fan die dingen. Hierdeur worde ’t ’n gesellige útraiking fan de getuugskriften. Derna waar d’r nag gelegenhyd om de kursisten te filesiteren en foor ’n happy en ’n dranky.

Op de foto: f.l.n.r.: Mattie Zijlstra en Anna Leijstra (kursuslaidster) Eelkje Sieswerda, Stef Klatte, Ella Klatte, Janet Jagersma, Marlinde de Jager, Kitty van Dommelen, Joop Boom (allen Niet-Bildtstaligen). Andries Hovinga, Klaske Wijbenga, Jantina Dijkstra, Trea Valkema, Machteld Zwaagstra, Bettie Appelhof, Rinske Pollema (Bildtstaligen). Kees Zijlstra en Janny Bouma (kursuslaid(st)ers). Achter: Sieb Miedema, Frans van Dijk, Cees Krottje, Hein Koelmans, Douwe de Haan, Jan Koelmans en Willem Boterhoek (Bildtstaligen).