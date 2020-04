Bildtse Post week 15: ’n Blompy foor de besorgers!

Vandaag brengen de bezorgers weer een spiksplinternieuwe Bildtse Post bij onze lezers langs. Wij proberen ook in deze moeilijke tijden elke week een mooie krant voor u te maken. De krant is echter niets waard als deze niet bij u in de bus bezorgd wordt! Daarom krijgen alle bezorgers vandaag een bosje tulpen. Om te laten zien hoe blij we met ze zijn, zeker nu.

In de Bildtse Post van vandaag o.a.:

• Corona: Beuckelaer zwaar getroffen

• Kort Coronanieuws: Politiebeertjes, thuisbieb en een kermishit

• Het derde weekdagboek van zorgondernemer Gea Oevering

• De Molkerei komt met ‘Bildts Paas Tassy’

• Ode Ouwe-Dyk aan hulpverleners

• Bildtse voetbalclubs reageren op schrappen competitie

• 75 Jaar Frijhyd: Het eerste verhaal van Ellen Schat in een serie over de Tweede Wereldoorlog op het Bildt, en zij die het meemaakten

• Klaas Dankert over de markante Bilkert Thys Polstra

• Erespelden voor Jan en Josefien Kooistra

• € 1.5 miljoen Waddenfonds voor ‘Donkerte in het Waddengebied’

• Willem Schoorstra brengt Poëtyske Edda rond op het Bildt

• Online infoavond World Servants St.-Anna/Nij Altoenae

• Al het nieuws van gemeente Waadhoeke

• Plus de Bildtspraak-column, de puzzel, rubrieken en veel meer!

Koop de Bildtse Post bij AH St.-Annaparochie, Primera of neem nu een abonnement!