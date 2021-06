‘Bildtse Slag behouden en nieuw bad Franeker beste én duurste optie’

Een nieuw zwembad in Franeker en de Bildtse Slag en Bloemketerp sluiten? Geen nieuw zwembad en beide openhouden? Of een nieuw zwembad in Franeker en de Bildtse Slag in St.-Anna behouden? Het wordt wikken en wegen voor de gemeenteraad, nu de resultaten van een onderzoek naar de zwembaden in de gemeente bekend zijn. De onderzoekers leggen diverse scenario’s voor. De “maatschappelijk gezien beste keuze” is de Bildtse Slag openhouden, Bloemketerp sluiten en in Franeker een nieuw bad bouwen. Maar het is ook de duurste optie.

Door Gerard de Jong - Waadhoeke liet de afgelopen maanden de toekomst van de zwembaden in de gemeente onderzoeken. Er zijn twee overdekte baden (Bloemketerp, Bildtse Slag) en één buitenbad, in Menaam. Alle mogelijke opties zijn tegen het licht gehouden. Ook werd er onderzoek verricht naar de technische staat van de baden, en naar wat het allemaal gaat kosten.

Er zitten grote verschillen in, ook op technisch vlak. De Bildtse Slag in St.-Anna is goed onderhouden en kan de komende tien jaar zonder grote investeringen mee. Voor Bloemketerp in Franeker ligt dat anders; dat bad is minder bij de tijd en kan die periode alleen doorkomen als er fors in geïnvesteerd wordt. Dat blijkt ook uit de ramingen: De Bildtse Slag openhouden kost € 1.7 miljoen, Bloemketerp openhouden liefst € 3.9 miljoen.

De gemeente liet daarom ook goed onderzoeken wat het kost om Bloemketerp te sluiten, en een nieuw bad in de hoofdplaats te bouwen. Een investering van een slordige € 11 miljoen. Als de Bildtse Slag dan open blijft, kost dat de gemeente structureel € 1.3 miljoen. “Maatschappelijk gezien de beste keuze”, maar ook de duurste variant, concluderen de onderzoekers.

Een peiling onder ruim 2500 inwoners wijst uit dat een meerderheid van de Waadhoeksters het liefst zien dat beide bestaande baden - Bildtse Slag en Bloemketerp - blijven bestaan. Sluiting van het bad in St.-Anna leidt tot een hele reeks aan negatieve gevolgen: er zal minder worden gezwommen, voor het onderwijs wordt het duurder om het zwemonderwijs elders te houden, en Bloemketerp of een nieuw bad in Franeker is voor Bildtse zwemmers geen goed alternatief, vanwege de afstand.

Op dinsdag 15 juni is er een openbare zitting van het Kernteam Omgeving van de gemeente. Vanaf 19.30 uur kan iedereen (i.v.m. corona enkel via de website van de gemeente) zien hoe de onderzoekers hun bevindingen toelichten. De gemeenteraad wil in het najaar een besluit nemen over de toekomst van de zwembaden in de gemeente.