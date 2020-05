Bildtse Slag heropent zwembad

Het zwembad van sportcentrum De Bildtse Slag in St.-Annaparochie gaat per 25 mei weer beperkt open. Directeur Jelte Dijkstra: “Op basis van het Protocol Verantwoord Zwemmen dat de Zwembond vorige week heeft opgesteld hebben we gekeken welke dienstverlening we kunnen leveren binnen de huidige Corona maatregelen. Dit was een flinke uitdaging omdat dit op technisch en hygiënisch gebied een stevige voorbereiding vergt om te kunnen voldoen aan de strikte veiligheidseisen.”

Vanuit het protocol zijn een aantal punten van groot belang:

- 1,5 meter afstand voor iedereen ouder dan 12 jaar.

- Bezoekers van het zwembad komen met hun badkleding al onder hun reguliere kleding

- Na gebruik van toilet, kleedruimte, stoelen e.d. dienen deze gereinigd te worden voordat het weer door een andere persoon kan worden gebruikt.

- Ook de instructeurs houden 1,5 meter afstand tot de kinderen die zij lesgeven.

Routing - Dijkstra: “Om bovenstaande regels te kunnen realiseren hebben we voor een alternatieve routing gekozen. Bezoekers komen binnen via de ingang van de sporthal, lopen door naar de horeca en kunnen daar hun reguliere kleding uittrekken (badkleding moet thuis al aangedaan worden).

Op de vloer zijn markeringen aangebracht om de juiste afstanden te bewaken. Na het ontkleden neemt men hun spullen mee naar het zwembad. Bij het vertrek uit het bad neemt men de reguliere route via de kleedruimtes. Hier mogen de bezoekers niet douchen maar wel aankleden.”

Dijkstra geeft aan dat nog niet alle doelgroepen weer mogen zwemmen, wel is er binnen het protocol ruimte voor banen zwemmen, recreatief zwemmen voor kinderen t/m 12 jaar en zwemles.

Recreatief zwemmen - Banen zwemmen: Op de ochtend van 9.00-12.00 uur en op de avonden van 19.00-21.00 uur kunnen er banen worden gezwommen. Je huurt voor 45 minuten 1 baan. Dit dient van te voren telefonisch te worden gereserveerd.

Recreatief zwemmen: voor kinderen t/m 12 jaar. Op woensdagmiddag van 13.30-16.15 uur is dit mogelijk. Wel met een maximum van 25 kinderen en ook hier moet per telefoon voor gereserveerd te worden.

Zwemles - Zwemles gaan we weer geven aan de kinderen die bezig zijn met hun B en C diploma en aan de gevorderde A kinderen. Per uur nooit meer dan 1 groep tegelijk. We houden hierbij rekening met de korte periode tot aan de zomervakantie. Ouders / verzorgers zijn per email op de hoogte gebracht over de aangepaste zwemlessen.

De Bildtse Slag wil per maandag 25 mei starten met deze nieuwe manier. “We voldoen hiermee aan alle eisen en hopen onze zwemklanten snel weer te zien,” aldus Dijkstra.

Meer informatie over de heropening van het zwembad is te vinden op de website, bildtseslag.nl. Uiteraard is het sportcomplex ook telefonisch bereikbaar voor vragen en reserveringen op nummer: 0518-401270.